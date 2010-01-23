۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۴۷

ورزشگاه باهنر دوشنبه آماده می شود / ناظران AFC آخر هفته در کرمان

مدیرکل تربیت بدنی استان کرمان از برطرف شدن کمبودهای ورزشگاه باهنر این شهر تا دوشنبه شب هفته جاری خبر داد.

نصرالله گنجعلی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در خصوص آخرین وضعیت ورزشگاه باهنر کرمان اظهار داشت: نور افکن‌های جدید طی روزهای گذشته به کرمان رسیده و مسئولان در حال نصب آنها هستند تا نور ورزشگاه طبق استانداردهای AFC به 1200 لوکس برسد.

وی ادامه داد: قطعا با عملیات اجرایی شبانه روزی که در این ورزشگاه در حال انجام است، تا دوشنبه شب پروژکتورهای جدید نصب شده و تست نهایی روی آنها انجام می شود. البته پیش از این نور ورزشگاه به 1000 لوکس رسیده بود ولی ناظران AFC تاکید داشتند نور ورزشگاه باید 1200 لوکس باشد.

مدیرکل تربیت بدنی استان کرمان دلیل تاخیر در نصب پروژکتورهای جدید را ماندن آنها در گمرک دانست و تصریح کرد: عملیات اجرایی مسقف کردن اتاق VIP و گزارشگران هم در حال انجام است و طی روزهای آینده آماده بهره برداری می شود.

وی در خصوص مشکلات زمین‌های تمرین دو دانشگاه چمران و شهید باهنرهم خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته این زمین‌ها با غلطک هموار شدند تا مشکل خاصی نداشته باشند.

گنجعلی خانی با بیان اینکه عملیات استانداردسازی ورزشگاه باهنر مطابق با معیارهای AFC دوشنبه شب به پایان می‌رسد، در پایان گفت: طبق برنامه اعلام شده ناظران AFC اواخر هفته جاری برای بازدید نهایی به کرمان می آیند و قطعا با تلاش شبانه روزی مسئولان استانی، موافقت نهایی مسئولان برگزاری لیگ قهرمانان آسیا را برای میزبانی این رقابت‌ها کسب می کنیم.

کد مطلب 1022293

