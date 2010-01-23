عملکرد دانشگاه های پزشکی شمال در مواقع بحران بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد مهدی ناصحی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در آیین اختتامیه کارگاه آموزشی مدیریت بحران قطب شمال کشور در ساری افزود: دانشگاه علوم پزشکی مازندران سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد سایر دانشگاه‌ های علوم پزشکی استانهای شمالی در حوادث را بر عهده گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مازندران از استانهای حادثه خیز کشور است، اظهار داشت: با توجه به اینکه استان مسافر پذیر و قطب گردشگری است نقش مدیران در زمان بروز حوادث و بلایا بسیار حائز اهمیت است .

ناصحی بررسی و تحلیل مشکلات و چالشهای منطقه را از اهداف برگزاری این کارگاه اعلام کرد و افزود: کارگاه آموزشی مدیریت بحران موجب ارتقا سطح کیفی مدیریت بحران و ارزیابی مراکز بهداشتی درمانی و فوریت های پزشکی خواهد شد.

به گفته وی، در این کارگاه روسا و کارشناسان مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی واحدهای بهداشتی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی گیلان، مازندران، گلستان، سمنان، شاهرود و بابل شرکت داشتند.