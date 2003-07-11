









اين تصوير يك نظامي آمريكايي را پس از عقب نشيني شب گذشته نشان مي دهد ؛ شدت گرفتن اعتراضات مردم اين شهر و گسترش حملات عليه نظاميان آمريكايي باعث عقب نشيني آنها از اين شهر شد.



















به گزارش خبرگزاري مهر ، خبرنگار الجزيره از بغداد گزارش داد كه موضع نظاميان اشغالگر آمريكايي نيمه شب گذشته در شهر مقدس سامرا هدف حملات موشكي قرار گرفت كه طي آن شماري از نظاميان آمريكايي كشته و زخمي شدند.

اين خبر هنوز از سوي فرماندهي نيروهاي آمريكايي درعراق تاييد نشده است .

شاهدان عيني همچنين از حمله به يك گشتي نظامي آمريكايي در شهر بعقوبه در شمال بغداد خبر دادند ، در اين حمله چند گلوله خمپاره به سوي اين گشتي شليك شد اما از تلفات يا خسارتهاي احتمالي اين حمله گزارشي مخابره نشده است .

خبرنگار الجزيره از هدف قرار گرفتن يك كارخانه يخ در شمال بغداد خبر داد كه گفته مي شود به دليل اينكه اين كارخانه در خدمت نظاميان آمريكايي قرار داشته ، هدف حملات شديد خمپاره قرار گرفته است .

شهر الرمادي نيز شب گذشته صحنه زد وخوردهاي شديد ميان نظاميان اشغالگر و مقاومت عراق بوده است كه اين درگيريها تا بامداد امروز جمعه نيز ادامه داشته است .

در پي تداوم حملات عليه نظاميان اشغالگر آمريكايي شاهدان عيني به خبرنگار الجزيره گفتند كه نظاميان آمريكايي مستقر در منطقه الحبانيه كه بين شهرهاي الرمادي و فلوجه واقع شده ، امروز جمعه هدف حملات موشكي قرار گرفتند .

سخنگوي نظامي آمريكا نيز به شليك دو گلوله خمپاره به مقر فرماندهي نظاميان آمريكايي در استان الانبار اعتراف كرد ؛

صداي انفجارات شديدي در بخش شمالي اين منطقه شنيده شده است .

به گفته اين سخنگو ، يك تانك آمريكايي براي اولين بار از پايان جنگ در عراق در سه ماه گذشته ، در خلال درگيري با مردان مسلح به سوي اين افراد شليك كرده است .

خبرنگار الجزيره پيشتر از انفجارهاي شديدي خبر داد كه مقر نظاميان آمريكايي مستقر در كاخ متعلق به صدام رييس جمهور سابق عراق در شمال الرمادي را به شدت تكان داده است .

نيروهاي آمريكايي نيز اعتراف كردند كه مقر آنها در الرمادي روز گذشته در سه نوبت هدف گلوله هاي خمپاره قرار گرفته اما تلفاتي به دنبال نداشته است .

از بغداد نيز خبر مي رسد كه شب گذشته يك گشتي آمريكايي در راه منتهي به فرودگاه بغداد هدف گلوله هاي خمپاره و بمبهاي دست ساز قرار گرفت ؛ به گفته نيروهاي آمريكايي ، دو غير نظامي عراقي به هنگام تبادل آتش ميان نظاميان آمريكايي و مردان مهاجم زخمي شدند.