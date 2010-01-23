مناظره ها نمایانگر ظرفیت بالای نظام در انتقاد پذیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر پس از نشست هفتگی واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین برگزاری مناظره های تلویزیونی با حضور شخصیت هایی از سلایق مختلف سیاسی جامعه را نشان دهنده فضای بازسازی کشور دانست و اظهار داشت: اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران به منتقدین خود اجازه می دهد از رسانه ملی حرف های خود را مطرح می کنند، رسانه بیگانه را خلع سلاح می کند و اعتماد عمومی نسبت به رسانه های داخلی بیش از پیش افزایش می دهد.

وی افزود: مسئولان رسانه ملی باید به گونه ای مدیریت کنند که در مناظره های تلویزیونی به افرادی که در مناظره حضور ندارد اهانت نشود و به گونه ای عمل شود که مناظرات به جدال احسن تبدیل گردد.

وی در عین حال گفت: جامعه اسلامی مهندسین قصد دارد که در آینده نزدیک دیدگاه مستقل و مبسوطی در ارتباط با مناظره های تلویزیونی منتشر کند.

باهنر همچنین با اشاره به ابلاغ قانون هدفمند کردن یارانه ها از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور اظهار داشت: با توجه به اینکه انجام هر اقدام سازنده در شروع دارای تبعات خاص خود می باشد، لذا در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بایستی مسئولان اجرایی نسبت به رفع نواقص وتکمیل آن اقدام نمایند تا تبعات منفی آن به حداقل برسد.

وی با تاکید بر پرهیز هر گونه اظهار نظر شتاب زده در مورد قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: با اعلام خبرهایی که هنوز قطعیت پیدا نکرده است نباید برخی مسئولان در جامعه تشویش و تنش ایجاد کنند بنابراین باید تصمیماتی که به قطعیت می رسد به مردم اعلام گردد و در تصمیم گیری ها هم باید جامعیت و پختگی لازم را داشته باشند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه باید از نظرات نخبگان و متخصصان امر در تکمیل و اجرای هر چه بهتر قانون هدفمند کردن یارانه ها استفاده شود ، گفت: باید ابعاد قانون هدفمند کردن یارانه ها از طریق میزگردهای تخصصی تبیین شود تا مردم نسبت به آثار آن آشنایی بیشتری پیدا کنند زیرا در این صورت همکاری مردم گسترده تر خواهدبود.

وی افزود: هدفمند کردن یارانه ها در دراز مدت دارای برکات فراوانی است ولی ممکن است درکوتاه مدت مشکلاتی نیز ایجاد کنند، لذا الزامات آن باید به گونه ای طراحی شود تا مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه با مشکلات معیشتی مواجه نشوند.

وی گفت: در کنار تدابیری که به دولت پیشنهاد می کنیم از آحاد مردم نیز می خواهیم دولت را در حسن اجرای آن یاری دهند.

باهنر تصریح کرد: از هر قانونی در حد کارآمدی آن باید انتظار داشته باشیم و در تبیین قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز نباید به گونه ای القا شود که این قانون به تنهایی پاسخگوی همه مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود.

وی گفت: قانون هدفمند کردن یارانه ها باید به گونه ای اجرا شود که بر تولید داخل و اشغال اثر منفی نگذارد. همچنین دولت باید با اقتدار با سوء استفاده کنندگان احتمالی برخورد کند تا بازار جامعه به ناهنجاری و بی ثباتی مبتلا نشود.

وی همچنین تاکید کرد: در تدوین برنامه پنج ساله و بودجه سالانه باید بین مجلس و دولت هماهنگی لازم وجود داشته باشد و برنامه و بودجه باید در راستای سند چشم انداز باشد.

باهنر با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی با ایشان گفت: جایگاه رهبری انقلاب در جمهوری اسلامی ایران با وجود اقوام، مذاهب و نژادهای مختلف عامل اتحاد ملی در کشور است و به همین دلیل دشمنان ما ولایت فقیه را نوک حملات خود قرار داده اند.

وی گفت: وجود رهبری انقلاب نعمت بزرگی است که مردم با بصیرت ایران اسلامی قدردان آن هستند و همواره مطیع ولایت بوده اند و این مهمترین عاملی است که توطئه های دشمنان را در مقاطع مختلف علیه نظام جمهوری اسلامی ایران خنثی کرده است.

مهندس با اهنر در ادامه به در پیش بودن دهه فجر انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در حالی به استقبال دهه فجر انقلاب اسلامی می رویم که مردم ایران با راهپیمایی 9 دی نشان دادند که انقلاب امام خمینی (ره) همچنان با نشاط و بالنده به راه خود ادامه می دهد و مردم به ویژه نسل جوان به انقلاب اسلامی عشق می ورزند.

وی افزود: مردم با حضور میلیونی خود در راهپیمایی 9 دی ضمن اینکه پاسخ دندان شکنی به فتنه گران و اربابان خارجی آنان دادند یک بار دیگر پایبندی خود را به آرمان های انقلاب اسلامی و وفاداری به مقام ولایت را نشان دادند لذا از صاحبان قلم و سخن انتظار می رود با استفاده از فرصت دهه فجر انقلاب اسلامی آثار انقلاب اسلامی را به خوبی تبیین نمایند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین همچنین در خصوص ماه های محرم و صفر گفت: محرم و صفر ماه فرصت ابراز ارادت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت است و این ماه ها ظرفیت بزرگی برای رشد اجتماعی و ارتقای معرفتی جامعه ماست.

وی گفت: اعتقادات دینی ذخیره بزرگی برای ملت ایران است و ملت ما با ظرفیت عظیم توانسته است در مقابل زورگویان و ستمگران ایستادگی کند.

باهنر همچنین با تسلیت شهادت دانشمند هسته ای شهید علی محمدی گفت: از نیروهای امنیتی انتظار می رود بدون اینکه فضای جامعه امنیتی شود منشاء ترور ها و سرنخ هایی که از دخالت بیگانگان در این ترورها وجود دارد را به دقت شناسایی و نتایج آن به مردم اعلام شود.

وی با تقدیر از حضور پرشور در مراسم تشییع پیکر شهید علی محمدی گفت: ثبات و استحکام نظام ما بسیار بالاتر از آن است که دشمن بتواند با چند ترور در کشور نا امنی ایجاد کند.

وی همچنین ولادت حضرت امام محمد باقر (ع) و حضرت امام کاظم (ع) را به عموم مسلمانان به ویژه جهان تشیع و ملت ایران تبریک گفت.