پیگیری قضایی حوادث معادن کرمان

جواد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص وقوع حوادث متعدد در معادن استان کرمان گفت: در راستای افزایش ایمنی معادن استان کرمان وزرات صنایع و معادن و وزرات کار در حال پیگیری هستند و بر رعایت ایمنی در معادن به شدت نظارت و پیگیری صورت می گیرد.

وی افزود: در برخی موارد نیز باید قبول کرد که کار در معدن فی نفسه مشکلات خاص خود را دارد در کشورهای دیگر دنیا از جمله چین نیز اینگونه حوادث دیده می شود اما بخش خصوصی در معادن و همچنین مراکز نظارتی باید تمام سعی خود را در راستای کاهش آسیب به معدنکاران به عمل آورند.

پیگیری قضایی حوادث معادن با جدیت ادامه دارد

معاون استاندار کرمان گفت: کشته شدگان حوادث گذشته معادن کرمان فراموش نشده اند و پرونده قضایی این افراد در حال سپری کردن مراحل قانونی است و حق و حقوق خانواده کارگران فوت شده طبق قوانین وزرات کار پرداخت خواهد شد.

کمالی اضافه کرد: در خصوص حادثه معدن بابنیزوئیه نیز که منجر به کشته شدن 12 نفر شد موضوع درحال پیگیری است و بزودی حکم نهایی متهمان اعلام می شود.

وی گفت: نمی خواهیم از وضعیت موجود دفاع کنیم اما درحد توان اقدامات لازم در خصوص ایمنی معادن صورت گرفته است.

قیمت زغالسنگ یک پنجم گذشته است/ واگذاری معادن به بخش خصوصی

وی در ادامه در خصوص اخراج کارگران برخی معادن زغالسنگ کرمان نیز اینگونه گفت: معادن کرمان طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و این درحالی است که در اقتصاد دنیا و همچنین داخل نیز مشکلاتی موجود دارد که در نهایت به معادن وارد شده است.

معاون استاندار کرمان گفت: قیمت زغالسنگ در دنیا نسبت به گذشته یک پنجم کاهش یافته و بازار زغالسنگ در دنیا ضربه خورده است که در نتیجه تبعات اینچنینی دارد اما طبق تصمیم گیری صورت گرفته هیچ معدنی بدون هماهنگی با استانداری حق تعطیل شدن و اخراج کارگران ندارد و اگر در این زمینه ضرورتی نیز پیش آید باید مطابق قوانین حق و حقوق کارگران پرداخت شود.

وی در خصوص شرکت واگن سازی زرند نیز که به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده است افزود: تعطیلی کارخانه واگن سازی زرند به دلیل مشکلات در جذب تسهیلات بوده است و اینکه این کارخانه توان اقتصادی ادامه کار نداشته است، اما با تمام این موارد پیگیری لازم برای حل مشکل این کارخانه نیز در داخل استان و در سطح ملی درحال انجام است.