به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که (روز شنبه) با حضور علی کفاشیان، مهدی تاج، مهدی محمد نبی،عباس ترابیان، غلامرضا بهروان و دیگر اعضا کمیته تیمهای ملی برگزار شد، در خصوص مسائل مختلفی بحث و گفتگو شد که شرح آن در زیر می آید:

با برنامه ریزی باید امنیت برای تیم های ملی ایجاد کرد

مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون و رئیس کمیته تیم‌های ملی گفت: خوشبختانه با ایجاد کمپ تیم‌های ملی بسیاری از مشکلات‌مان حل شده است. برهمین اساس باید طوری برنامه ریزی کنیم تا تیم‌های ملی در کمپ با احساس امنیت و بدون مشکل به تمرینات خود بپردازند.

وی در ادامه افزود: اگر به دنبال سیستم منظمی نباشیم نمی توان برنامه‌های جدی را در دستور تیم‌های ملی در هر رده سنی گذاشت و با توجیه کادرهای فنی، سرپرستان و مربیان باید بستر مناسبی را فراهم کرد.

رئیس کمیته تیم‌های ملی در خصوص برگزاری اردوهای مستمر در کمپ تیم‌های ملی گفت: خوشبختانه کمپ تیم‌های ملی باعث شد تا هدفمندتر برنامه‌های تیم‌ها برگزار شود و به دور از هرگونه پراکندگی، تیم‌های ملی در یک مکان مستقر بوده و به تمرینات خود می پردازند.

در کمپ تیم های ملی شاهد رشد هستیم

علیزاده،رئیس آکادمی ملی فوتبال در ابتدا گزارش کاملی در خصوص برگزاری اردوهای تدارکاتی ارائه داد و گفت: در کمپ تیم‌های ملی شاهد یک روند رو به رشد بودیم و خوشبختانه امکانات و تجهیزاتی که تاکنون در کمپ فراهم شده در حد استاندارد است که این امر باز می گردد به حمایت‌های ویژه فدراسیون.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: باید در سال آینده سرمایه گذاری خوبی را انجام دهیم. چون نگاه‌مان، نگاه توسعه‌ای است باید در بخش نگهداری و تجهیزات و تاسیسات و چمن مصنوعی برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم. همچنین وجود یک مرکز پزشکی در کمپ برای جلوگیری از هرگونه آسیب دیدگی جدی از دیگر برنامه‌هایی است که باید انجام دهیم تا بازیکنان تیم‌های ملی با حضور در کمپ بدون مشکل تمرینات خود را پیگیری کنند و به اهداف خود برسند.

درادامه گل محمدی خواستار شد تااردوهای گزینشی به دلیل استهلاک برگزار نشود تا تیم‌های ملی استفاده بهینه ای از مکان تمرینی خود داشته باشند. در واقع برگزاری اردوهای متعدد باعث نابودی زمین های کمپ می شود. طبق پیش بینی اگر بیش از 660 جلسه تمرین در زمین چمن برگزار شود، شاهد از بین رفتن زمینها خواهیم بود.

درادامه نشست دیگر اعضا نظرات خود را برای استفاده بهینه از کمپ تیم های ملی ارائه کردند.

همچنین حضور تیم فوتبال امید ایران در امارات، حضور تیم نوجوانان در ارمنستان، حضور تیم ملی فوتسال در تورنمنت تایلند، میزان تحویل لباس به اعضا و کادر و بازیکنان تیم‌های ملی فوتسال، بانوان و فوتبال ساحلی، تلاش برای اسپانسرینگ، برنامه‌ریزی کامل یکساله برای استفاده از کمپ تیم‌های ملی از دیگر مواردی بود که در نشست کمیته تیم‌های ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.