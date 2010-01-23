وزیر بهداشت از خدمات اورژانسهای بیمارستانی انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز شنبه در نشست مدیران روابط عمومی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در این وزارتخانه گفت: بیشترین نارضایتی مردم از بیمارستانها مربوط به بخش اورژانس است.

وی بر لزوم ارتقا وضعیت اورژانسهای بیمارستانی تاکید کرد و در عین حال افزود: نارضایتی مردم از اورژانس بیمارستانها به عنوان ‌نقطه منفی در ارزشیابی بیمارستانها محسوب می‌شود.

دستجردی با تاکید بر نقش اورژانس‌ بیمارستانها در ارائه خدمات به بیماران گفت: وضعیت اورژانس بیمارستانها مطلوب نیست. از همین رو، ارتقای وضعیت اورژانس بیمارستانها و افزایش رضایتمندی مردم از این بخش از اهداف اصلی در بیمارستانهای دولتی است.

وزیر بهداشت ادامه داد: بیمار باید در اورژانس به سرعت پذیرش شود و اورژانس بیمارستانها باید از پزشکان و پرستاران کافی برخوردار باشند.

وی همچنین افزود: اورژانس بیمارستانها باید به آزمایشگاه و در صورت لزوم به دستگاههای تصویربرداری مجهز باشد تا این خدمات در همان بخش اورژانس برای بیماران انجام شود.

دستجردی تاکید کرد: در مجموع بیمار نباید به مدت طولانی در اورژانس بستری شود اگر بیمار اورژانسی نیاز به بستری یا انجام عمل جراحی دارد باید به سرعت اقدامات لازم در این زمینه انجام شود. در مجموع باید رضایت مردم از اورژانس‌ها افزایش یافته و اقدامات لازم در این بخش در حداقل زمان صورت گیرد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه رضایت مردم از اورژانس‌ بیمارستانها در ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان‌ها موثر است، گفت: اگر مردم از اورژانس بیمارستانی راضی نباشند ارزشیابی آن بیمارستان برای ادامه فعالیت تایید نمی‌شود. در مورد اورژانس بیمارستان‌ها، قانون وزارت بهداشت قانون همه یا هیچ است و حتما باید همه بیماران از این بخش راضی باشند.