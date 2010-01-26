گلخانه هوشمند توسط محققان کشور به تولید انبوه رسید

محمدمهدی درجانی مجری پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این طرح از سال 1384 به مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس ارائه شد و پس از تایید طراحی آن آغاز شد و بعد از یک سال و نیم با حمایتهای پارک فناوری دانشگاه تربیت مدرس به مرحله تولید رسید.

وی در ادامه گفت: در این طرح می توان گلخانه را به صورت اتوماتیک و بدون دخالت انسان کنترل کرد به طوری که با قرار دادن حسگرهایی در بخش های مختلف گلخانه، دما، رطوبت، دی اکسید کربن، سرعت باد و موارد دیگر به راحتی تنظیم می شود. همچنین از طریق صفحه بزرگ LCD که به زبان فارسی است گلخانه دارها به راحتی می توانند حسگرها را به هر صورتی که بخواهند تنظیم کنند. در صورتی که در نمونه های خارجی به دلیل فارسی نبودن دستگاه هر بار برای تنظیم نیاز به حضور نماینده خارجی است که 1500 یورو هزینه دارد.

درجانی با اشاره به نمونه های خارجی گلخانه های هوشمند گفت: ایجاد گلخانه هوشمند بیش از 15 سال است که در کشورهای خارجی به کار می رود ولی تا به حال در کشور ما گلخانه ها به صورت دستی و سنتی اداره می شدند.

وی درباره صرفه اقتصادی نمونه ایرانی نسبت به خارجی گفت: نمونه خارجی این گلخانه ها حدود 10 میلیون تومان خریداری می شود در صورتی که نمونه ایرانی آن 2 تا 5 میلیون تومان هزینه دارد. همچنین با ایجاد این گلخانه ها کشاورزان 25 درصد افزایش تولید خواهند داشت.

درجانی گفت: این پروژه که تنها نمونه ایرانی گلخانه های هوشمند است در حال حاضر به دلیل کمبود امکانات در 10 گلخانه بزرگ اطراف تهران به کار رفته است و در صورت حل این مشکل می توانیم گلخانه هوشمند را در تمامی شهرهای کشور ارائه دهیم.

مجری پروژه گلخانه های هوشمند درباره طرح های دیگر گفت: پیش از این طرح، حسگر تنظیم رطوبت خاک را در باغ ها تولید کردیم. همچنین در گلخانه های سنتی که از تجهیزات دستی برخوردارند با قرار دادن دستگاه تنظیم دما که هزینه بسیار کمتری دربردارد، تولید محصولات گلخانه را افزایش دادیم.