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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۲۵

قدیمی اعلام کرد:

امکان پذیرش و ترخیص بار در فرودگاه امام فراهم شد

امکان پذیرش و ترخیص بار در فرودگاه امام فراهم شد

مدیرکل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از فراهم شدن امکان پذیرش، ترخیص بار و کالا در این فرودگاه و برنامه ریزی برای پذیرش مسافرین نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قدیمی امروز در یک نشست خبری با اعلام اینکه 58 پروژه در فرودگاه امام خمینی (ره) در حال اجرا است، گفت: با اقدامات به عمل آمده از پروژه های یاد شده، تاکنون 20 پروژه به بهره‌برداری رسیده و 17 پروژه دیگر نیز در دهه فجر افتتاح می‌شود.

مدیرکل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، طرح گسترش بخش بار را یکی از مهمترین پروژه های فرودگاه امام معرفی و اعلام کرد: با فعال شدن 3 انبار در فرودگاه امام خمینی، از این پس پذیرش، ترخیص بار و کالا در این  فرودگاه امکان پذیر خواهد شد.

قدیمی ادامه داد: همچنین طرح توسعه ترمینال نیز آغاز شده است که با تکمیل این طرح وسعت سالن ترانزیت مسافران از 2 هزار مترمربع به 12 هزار متر مربع افزایش خواهد یافت.

وی از برنامه ریزی برای پذیرش مسافرین نوروزی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: پیش بینی ها و اقدامات لازم برای پذیرش این مسافرین و افزایش 100 درصدی تقاضاها فراهم شد. 

این مقام مسئول فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در پایان با بیان اینکه مهمترین علت تاخیر در پروازها، وضع جوی نامساعد و همچنین نقص فنی برخی هواپیماها است، اعلام کرد: میانگین تاخیر پروازهای فرودگاه حدود 30 دقیقه است که نسبت به گذشته 50 درصد کاهش یافته است.

کد مطلب 1022314

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