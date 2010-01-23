25 کشته و زخمی در حادثه قطار مشهد - تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد عرفانیان مدیر کل حوادث غیرمترقبه استان خراسان رضوی در ارتباط زنده با خبر ساعت 14 گفت: شمار جان باختگان حادثه خروج قطار از ریل تا ساعت سیزده و 40 دقیقه ، 7 نفر است که 6 نفر آنها زن هستند و یک نفر نیز پسر نوجوانی است.

وی شمار مجروحان این حادثه را 18 نفر اعلام کرد که سه نفر از آنان با بالگرد به سمنان و باقی نیز برای رسیدگی و مداوا به سبزوار منتقل شده اند.

عرفانیان محل دقیق این حادثه را محور آزادور در استان سمنان بیان کرد. مدیرکل حوادث غیر مترقبه استان خراسان رضوی اعلام علت حادثه را منوط به اظهار نظر کارشناسان دانست و افزود: این حادثه در محل پیچ راه اصلی به فرعی روی داده است.

در همین حال، شرکت قطارهای مسافری رجا اعلام کرد: علت سانحه قطار توربوترن مشهد – تهران روز جاری از سوی کمیسیون عالی سوانح راه آهن جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی است.

همچنین عضو هیئت مدیره راه آهن از اعزام یک کمیته ویژه به شاهرود برای بررسی حادثه قطار توربوترن مشهد - تهران که صبح امروز اتفاق افتاد، خبر داد. منصور عرب یارمحمدی در گفتگو با مهر اعلام کرد: به محض اطلاع از وقوع این حادثه، کمیته ای برای بررسی و جمع آوری اطلاعات به محل اعزام شده است. وی با بیان اینکه تا زمانی که اطلاعات جمع آوری نشده باشد، امکان اعلام کارشناسی دلایل حادثه وجود ندارد، اظهار داشت: قرار است اطلاعاتی که جمع آوری می‌شود در کمیسیون علت سانحه بررسی شود، ضمن اینکه نتایج بررسیها قطعا اعلام خواهد شد.

این قطار مسافربری که ظرفیت جابجایی 300 مسافر را داراست امروز بـا 55 مسافر و خدمـه از مشهد به سمت تهران حرکت کرده بود.