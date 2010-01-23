ادامه ماجرای کبوتری که کشته شد / آلرژی هواداران استقلال به نیکبخت

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر در شرایطی برگزار شد که کمتر از 10 هزار تماشاگر در روز آغاز هفته در ورزشگاه آزادی حضور داشتند و بازی جذابی را مشاهده نکردند. حاشیه های دیدار تیم های استقلال و استیل آذین را در زیر می خوانید:

* بازیکنان دو تیم در تونل ورودی ورزشگاه با یکدیگر احوالپرسی کردند. علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن پیشین استقلال با اکثر آبی پوشان روبوسی کرد.

* نیکبخت واحدی قبل از شروع این دیدار با سمت نیمکت استقلال رفت و با صمد مرفاوی و نیمکت نشینان این تیم روبوسی کرد.

* هواداران استقلال هرگاه نیکبخت صاحب توپ می شد به " هو " کردن او می پرداختند. آبی دوستان حتی در بین دو نیمه به تشویق نیکبخت پرداختند اما وقتی به سمت آنها رفت بازهم " هو " شد.

* پس از آنکه در دیدار برابر تراکتورسازی یکی از هواداران استقلال کبوتری را کشت، در بازی بااستیل آذین بازیکنان این تیم هر کدام یک کبوتر را آزاد کردند.

* دستیاران هلندی افشین قطبی در تیم ملی فوتبال کشورمان نیز از جمله تماشاگران این دیدار بودند.