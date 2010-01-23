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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۴۶

حاشیه استقلال - استیل آذین/

ادامه ماجرای کبوتری که کشته شد / آلرژی هواداران استقلال به نیکبخت

ادامه ماجرای کبوتری که کشته شد / آلرژی هواداران استقلال به نیکبخت

بازیکنان تیم فوتبال استقلال قبل از شروع دیدار برابر استیل آذین کبوترانی که در دست داشتند را آزاد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر در شرایطی برگزار شد که کمتر از 10 هزار تماشاگر در روز آغاز هفته در ورزشگاه آزادی حضور داشتند و بازی جذابی را مشاهده نکردند. حاشیه های دیدار تیم های استقلال و استیل آذین را در زیر می خوانید:

* بازیکنان دو تیم در تونل ورودی ورزشگاه با یکدیگر احوالپرسی کردند. علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن پیشین استقلال با اکثر آبی پوشان روبوسی کرد.

* نیکبخت واحدی قبل از شروع این دیدار با سمت نیمکت استقلال رفت و با صمد مرفاوی و نیمکت نشینان این تیم روبوسی کرد.

* هواداران استقلال هرگاه نیکبخت صاحب توپ می شد به " هو " کردن او می پرداختند. آبی دوستان حتی در بین دو نیمه به تشویق نیکبخت پرداختند اما وقتی به سمت آنها رفت بازهم " هو " شد.

* پس از آنکه در دیدار برابر تراکتورسازی یکی از هواداران استقلال کبوتری را کشت، در بازی بااستیل آذین بازیکنان این تیم هر کدام  یک کبوتر را آزاد کردند.

* دستیاران هلندی افشین قطبی در تیم ملی فوتبال کشورمان نیز از جمله تماشاگران این دیدار بودند.

کد مطلب 1022316

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