قائم مقامی قهرمان تورنمنت شطرنج هند شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قائم مقامی بدون باخت و با کسب 7 پیروزی، 4 تساوی و مجموع 9 امتیاز بر اساس پوئن شکنی بهتر عنوان قهرمانی و جایزه 275 هزار روپیه‎ای این مسابقات را از آن خود کرد. این نخستین مدال شطرنج ایران در سال 2010 مدال میلادی است.

رقابت‎های شطرنج بین‎المللی تورنمنت آزاد پارس وناث هند با حضور 378 شطرنجباز از 15 کشور طی 11 دور به روش سوئیسی در دهلی برگزار شد. در پایان این رقابت‎ها، "دیمیتری کراکوین" استاد بزرگ روسیه و "پاول کوتسر" استاد بزرگ قزاقستان با امتیاز مشابه قائم مقامی در رده‎های دوم و سوم قرار گرفتند.

فدراسیون شطرنج هند با توجه به عملکرد قابل توجه احسان قائم مقامی از وی دعوت کرد تا در تورنمنت استاد بزرگی دیگری که همین هفته برگزار می‎شود، شرکت داشته باشد.