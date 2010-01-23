قائم مقامی قهرمان تورنمنت شطرنج هند شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قائم مقامی بدون باخت و با کسب 7 پیروزی، 4 تساوی و مجموع 9 امتیاز بر اساس پوئن شکنی بهتر عنوان قهرمانی و جایزه 275 هزار روپیهای این مسابقات را از آن خود کرد. این نخستین مدال شطرنج ایران در سال 2010 مدال میلادی است.
رقابتهای شطرنج بینالمللی تورنمنت آزاد پارس وناث هند با حضور 378 شطرنجباز از 15 کشور طی 11 دور به روش سوئیسی در دهلی برگزار شد. در پایان این رقابتها، "دیمیتری کراکوین" استاد بزرگ روسیه و "پاول کوتسر" استاد بزرگ قزاقستان با امتیاز مشابه قائم مقامی در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
فدراسیون شطرنج هند با توجه به عملکرد قابل توجه احسان قائم مقامی از وی دعوت کرد تا در تورنمنت استاد بزرگی دیگری که همین هفته برگزار میشود، شرکت داشته باشد.
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