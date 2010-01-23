قرارداد ساخت شیرهای ایمنی سرچاهی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در قالب این قرارداد که بعد از ظهر امروز شنبه بین مدیر تدارکات و امورکالای مناطق نفتخیز جنوب و مدیرعامل فناوری تجهیزات سرچاهی (وتکو) منعقد شد، 70 دستگاه شیر ایمنی سرچاهی در اندازه هفت و یک شانزدهم اینچ و کلاس پنج هزار در مدت 14 ماه ساخته خواهد شد.

ساخت این شیرها که از فنی ترین و پیچیده ترین شیرآلات صنعت نفت هستند با حمایت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در داخل کشور محقق شد و پیش از این از کشورهای ایتالیا، آمریکا، انگلیس و چین وارد می شد.

نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان با حمایت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و با تلاش شرکت نمایشگاه ‌های بین المللی خوزستان برگزار شد و تا پنجم بهمن از ساعت 10 تا 17 پذیرای علاقمندان است.

در این نمایشگاه بیش از 130 شرکت داخلی در نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان حضور دارند.