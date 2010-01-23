  1. بین الملل
  2. سایر
۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۳۰

پنتاگون مدعی کاهش تولید جنگنده ها در آمریکا شد

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) ادعا کرد که درپی کاهش قابل ملاحظه ای در تولید جنگنده های مختلف خود است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان، این کاهش تولیدات شامل اکثر جنگنده های ساخت آمریکا به ویژه جنگنده های "ستیلث"، "هارییر" و "تورنادو" می شود.

بر این اساس، در نخستین گام وزارت دفاع آمریکا قرارداد ساخت 140 فروند جنگنده "جوینت استرایک" برای نیروی هوایی آمریکا را به 70 فروند کاهش داده است.

از سوی دیگر، وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد در میزان ناوهای هواپیما بر ساخت این کشور نیز تعدیلاتی را اعمال کند.

این تصمیم پس از تحول گسترده در سیاست های مالی دستگاه های دفاعی و امنیتی آمریکا گرفته شده است، که اخیرا در این کشور به تصویب رسید.

کد مطلب 1022320

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها