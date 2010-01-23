پنتاگون مدعی کاهش تولید جنگنده ها در آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان، این کاهش تولیدات شامل اکثر جنگنده های ساخت آمریکا به ویژه جنگنده های "ستیلث"، "هارییر" و "تورنادو" می شود.

بر این اساس، در نخستین گام وزارت دفاع آمریکا قرارداد ساخت 140 فروند جنگنده "جوینت استرایک" برای نیروی هوایی آمریکا را به 70 فروند کاهش داده است.

از سوی دیگر، وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد در میزان ناوهای هواپیما بر ساخت این کشور نیز تعدیلاتی را اعمال کند.

این تصمیم پس از تحول گسترده در سیاست های مالی دستگاه های دفاعی و امنیتی آمریکا گرفته شده است، که اخیرا در این کشور به تصویب رسید.