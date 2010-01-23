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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۰۴

امید در راه المپیک/

اردوی دوازدهم تیم امید با دو غایب آغاز شد / تشکر پیروانی از همکاری باشگاهها

اردوی دوازدهم تیم امید با دو غایب آغاز شد / تشکر پیروانی از همکاری باشگاهها

دوازدهمین مرحله از اردوهای مقطعی تیم فوتبال امید کشورمان در حالی ظهر امروز (شنبه) در محل کمپ تیم های ملی آغاز شد که دو بازیکن تیم فولاد در این اردو حضور نداشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این اردو که درغیاب آرش افشین و بخیتار رحمانی دو بازیکن تیم فولاد خوزستان وبا شرکت 32 بازیکن، زیرنظر غلامحسین و امیرحسین پیروانی سرمربی و مربی تیم فوتبال امید و هادی طباطبایی مربی دروازه بانهای تیم امید برگزار شد ، غلامحسین پیروانی قبل از شروع تمرینات از همکاری باشگاهها برای در اختیار قراردادن بازیکنان شان قدردانی و ابراز امیدواری کرد این همکاری کماکان در اردوهای بعدی نیز تداوم یابد.  

پس ازصحبت های پیروانی، بازیکنان ابتدا به گرم کردن بدنها و انجام حرکات کششی پرداختند و سپس حفظ توپ درفضای محدود و انجام کارهای تاکتیکی را مرور کردند. تمرینات تیم امید فردا یکشنبه در دو نوبت صبح و عصر درمحل کمپ تیم های ملی پیگیری خواهد شد .

قرار است در صورت انجام هماهنگی های لازم تیم فوتبال امید کشورمان روز دوشنبه دیداری تدارکاتی را مقابل یکی از تیم های دسته اولی لیگ برگزار کند.

کد مطلب 1022323

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