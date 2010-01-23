اردوی دوازدهم تیم امید با دو غایب آغاز شد / تشکر پیروانی از همکاری باشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، در این اردو که درغیاب آرش افشین و بخیتار رحمانی دو بازیکن تیم فولاد خوزستان وبا شرکت 32 بازیکن، زیرنظر غلامحسین و امیرحسین پیروانی سرمربی و مربی تیم فوتبال امید و هادی طباطبایی مربی دروازه بانهای تیم امید برگزار شد ، غلامحسین پیروانی قبل از شروع تمرینات از همکاری باشگاهها برای در اختیار قراردادن بازیکنان شان قدردانی و ابراز امیدواری کرد این همکاری کماکان در اردوهای بعدی نیز تداوم یابد.

پس ازصحبت های پیروانی، بازیکنان ابتدا به گرم کردن بدنها و انجام حرکات کششی پرداختند و سپس حفظ توپ درفضای محدود و انجام کارهای تاکتیکی را مرور کردند. تمرینات تیم امید فردا یکشنبه در دو نوبت صبح و عصر درمحل کمپ تیم های ملی پیگیری خواهد شد .

قرار است در صورت انجام هماهنگی های لازم تیم فوتبال امید کشورمان روز دوشنبه دیداری تدارکاتی را مقابل یکی از تیم های دسته اولی لیگ برگزار کند.