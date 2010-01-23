ارزش افزوده سنگ ایران نصیب دیگران می شود/ واردات سنگ قبر از چین!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، بهرام فیضی پور ظهر شنبه در نشست با اتحادیه ها و انجمنهای سنگ استان لرستان اظهار داشت: ارزش افزوده صنعت سنگ ایران به دلیل عرضه به صورت خام و فرآوری نشده بیشتر از آنکه نصیب کشور شود نصیب سایر کشور های دنیا می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه جایگاه سنگ ایران از لحاظ فرآوری در دنیا بسیار ضعیف است، خاطر نشان کرد: نیاز دنیا به صنعت سنگ پنج میلیارد مترمربع است که کشور ایران می تواند بیش از 20 درصد این نیاز سنگ را تامین کند.

رئیس بنیاد معادن سنگ کوثر کشور با اشاره به میزان ضایعات صنعت سنگ در کشور از روند فعلی به عنوان یکی از مشکلات این حوزه نام برد و عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 20 درصد از زایعات سنگ در کشور مربوط به بخش معدن و استخراج است.

فیضی پور با اشاره به ضایعات سنگ در بخش های دیگر، یادآور شد: همچنین بیش از 35 درصد از ضایعات سنگ کشور در کارخانجات فرآوری سنگ رخ می دهد.

واردات سنگ، زنگ خطری جدی برای صنعت سنگ ایران/واردات سنگ قبر از چین!

وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر از کشورهایی مانند چین واردات سنگ به کشور داریم، خاطر نشان کرد: این موضوع برای کشور ما به عنوان یکی از کشورهای دارای قابلیت و مستعد در این حوزه یک زنگ خطر جدی محسوب می شود.

رئیس بنیاد معادن سنگ کوثر کشور با اشاره به اینکه متاسفانه حتی در حال حاضر ما در زمینه "سنگ قبر" هم از کشور چین واردات داریم، عنوان کرد: کشور چین با ورود به بازارهای بین المللی سنگ و کاهش هزینه ها در این زمینه سطح بهره وری خود را بالا برده است.

فیضی پور با اشاره به وجود توانمندیها و پتانسیلهای موجود در زمینه صنعت سنگ کشور بر ضرورت استفاده از ظرفیت اشتغالزایی این صنعت تاکید کرد و یادآور شد: همچنین این صنعت باید زمینه ساز سود آوری و ارزش افزوده در اقتصاد کشور باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید به واقعیتهای موجود در دنیا در حوزه سنگ توجه کرد، بیان داشت: ما نباید بر روی محدودیتها در این زمینه متمرکز شویم و باید با ایجاد یک محیط کسب و کار موثر دست به فرصتهای خلاقانه بزنیم.

عدم توجه به بازارمداری در صنایع سنگ شکست خورده

حوزه سنگ و ساختمانسازی به طور کامل به هم وابسته و از یکدیگر متاثر هستند و در صورت عدم توجه به این حوزه بخش مسکن نیز درگیر موضوع خواهد شد رئیس بنیاد معادن سنگ کوثر کشور

رئیس بنیاد معادن سنگ کوثر کشور با اشاره به برخی ویژگیهای معادن و کارخانه های شکست خورده در زمینه صنعت سنگ در کشور، خاطر نشان کرد: عدم فعالیت مفید در زمینه بازارمداری و مشتری مداری، نداشتن تحلیل درست مالی و عدم رعایت ضوابط قانونی از عوامل شکست این کارخانه ها و معادن در کشور است.

فیضی پور با تاکید بر ضرورت شناسایی و آموزش افرادی که در زمینه ارتقا و کاهش هزینه ها در صنعت سنگ توانایی دارند، بیان داشت: باید با بهبود مدیریت و کنترل فرآیندها و برنامه ریزی و استراتژی وضعیت این حوزه را ارتقا داد.

وی مشکل اساسی در این زمینه را اثر صنعت سنگ در حوزه ساختمان سازی دانست و گفت: حوزه سنگ و ساختمان سازی به طور کامل به هم وابسته و از یکدیگر متاثر هستند و در صورت عدم توجه به این حوزه بخش مسکن نیز درگیر موضوع خواهد شد.

رئیس بنیاد معادن سنگ کوثر کشور بر ضرورت توجه بیشتر به بازارهای خارجی تاکید کرد و کاستیهای موجود در این زمینه را یکی دیگر از مشکلات پیش روی صنعت سنگ دانست و بیان داشت: استهلاک بالای ماشین آلات در این حوزه یکی دیگر از موانع پیش روی صنعت سنگ است.

فیضی پور همچنین به جایگاه مهم و اثر گذار لرستان در صنعت سنگ کشور اشاره کرد و ادامه داد: این استان می تواند به عنوان یک کانون مهم در این زمینه مطرح شود.

وی با تشریح توانمندیهای لرستان در این زمینه، ادامه دارد: لرستان دارای قابلیت ایجاد نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ است که باید از سوی متولیان به این امر توجه ویژه شود.