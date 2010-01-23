نمایش سردار بی سر در شهرهای اقماری کرج اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این نمایش توسط گروه فرهنگی و هنری البرز و با هدف اشاعه فرهنگ عاشورا و جهاد تهیه شده است.

نمایش سردار بی سر از 22 دی ماه تا 19 بهمن ماه در سه شهر اقماری اشتهارد، محمد شهر و کمالشهر کلانشهر کرج به اجرا در می آید.

نمایش عاشورایی سردار بی سر به کارگردانی فرشید عبدالملکی با حضور 47 بازیگر و 25 عوامل اجرایی به روی صحنه می رود.

این نمایش طی سه سال گذشته در اماکن و شهرهای مختلف کرج بر روی صحنه رفت و به دلیل استقبال بی نظیر شهروندان کرجی، امسال نیز در سه شهر اقماری به نمایش گذاشته می شود.