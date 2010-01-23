10 سئوال از وزیر نفت/ بررسی تحولات و امنیت مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دستورکارهای کمیسیون‌های مجلس در هفته جاری به این شرح است:

کمیسیون آموزش و تحقیقات

"حمیدرضا حاجی بابایی" وزیر آموزش و پرورش با حضور در جلسه روز یکشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات به سؤالات "داوود محمدجانی" نماینده مردم آباده و بوانات و "سیدعماد حسینی" نماینده مردم قروه پاسخ می‌گوید.

در همین جلسه طرح اصلاح تغییر نظام آموزش و پرورش و وضعیت بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال 1389 کل کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

روز سه‌شنبه نیز "کامران دانشجو" وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به دو مورد "علی‌اکبر اولیاء" نماینده مردم یزد و صدوق و سوالات "مجید نصیرپور" نماینده مردم سراب و "جعفر قادری" نماینده مردم شیراز در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات حاضر خواهد شد.

در همین روز وضعیت بودجه آموزش عالی و تحقیقات در لایحه بودجه سال 1389کل کشور بررسی می‌شود.

اعضای این کمیسیون از روز چهارشنبه تا جمعه از مراکز آموزشی و پژوهشی استان هرمزگان بازدید می‌کنند.

کارگروه آموزش عالی و آموزش پزشکی کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز روز سه‌شنبه تشکیل جلسه داده و به بررسی مسائل فرهنگی دانشگاه‌ها خواهد پرداخت.

کارگروه آموزش و تحقیقات این کمیسیون نیز در همین روز وضعیت پژوهش و فناوری در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند.

کمیسیون اجتماعی

بررسی طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364 در دستورکار جلسه روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی است.

کارگروه مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی جهت بررسی ساختار سازمانی دیوان محاسبات نیز در روز یکشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.

اعضای کمیسیون اجتماعی روز دوشنبه از سازمان بهزیستی کشور به منظور بحث و تبادل ونظر پیرامون عملکرد سازمان و میزان تحقق موارد مرتبط در قانون برنامه چهارم و تبیین موارد مربوط در برنامه پنجم بازدید خواهند داشت.

سرپرست کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) به‌منظور ارائه گزارشی در مورد میزان تحقق موارد مرتبط در برنامه چهارم و تبیین موارد مربوط در برنامه پنجم در جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون حضور خواهد یافت.

در همین روز "عبدالرضا شیخ الاسلامی" وزیر کار امور و اجتماعی برای پاسخگویی به سوالات "محمدقسیم عثمانی" نماینده بوکان و "نادر قاضی‌پور" در این کمیسیون حاضر می‌شود.

کارگروه اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی نیز روز سه‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهد و طرح‌های "بهسازی قراردادهای موقت کار و شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی" و "سرمایه‌گذاری اشتغال و بخش خصوصی" را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کمیسیون اقتصادی

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس روز یکشنبه با اعضاء خانه‌های صنعت و معدن و انجمن‌های تخصصی ذی‌ربط در ارتباط با مسائل و مشکلات و برنامه‌های تولیدی آنان جلسه‌ای را برگزار خواهند کرد.

هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های کشور نیز روز یکشنبه در ادامه بررسی‌های خود در این زمینه تشکیل جلسه می‌دهد.

کمیسیون اقتصادی همچنین روز سه‌شنبه طرح‌های افزایش توان اعتباری بانک‌ها و حمایت از تولید و بررسی طرح اصلاح ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن را بررسی می‌کند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نشست روز سه‌شنبه این کمیسیون به بررسی لایحه بودجه سال 1389 کل کشور می‌پردازند.

اعضای این کمیسیون همچنین درجلسه روز یکشنبه بررسی راه‌های کاهش روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور انگلستان با حضور مسؤولین ذی‌ربط را در دستور کار خود دارند.

کارگروه امنیت این کمیسیون نیز روز دوشنبه به بررسی تحولات مرزهای جمهوری اسلامی ایران، "مرزهای شرق کشور" با حضور مسؤولین ذی‌ربط می‌پردازد.

کارگروه دفاعی نیز بررسی لایحه یک شوری تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور را در دستور کار خود دارد.

کارگروه روابط خارجی این کمیسیون نیزسه‌شنبه به بررسی لایحه یک شوری الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مصوب 1977 میلادی می‌پردازد.

کمیسیون انرژی

کمیسیون انرژی در جلسه روز یکشنبه خود با دعوت از مدیران وزارت نفت و سازمان بازرسی کل کشور، به بررسی پروژه تجدید ساختار و ارتقاء بهره‌وری در شرکت ملی نفت ایران می‌پردازد.

در این نشست مسئولان وزارت نفت گزارشی در خصوص طرح احداث خطوط لوله و اتیلن مرکزی و شرق کشور و واحدهای پتروشیمی مرتبط با آن به اعضای کمیسیون ارائه می‌کنند.

"سیدمسعود میرکاظمی" وزیر نفت روز سه‌شنبه با حضور در کمیسیون انرژی 3 مورد سوال "علی اکبر اولیاء" نماینده یزد و صدوق، دو مورد سوال قاضی‌پور نماینده ارومیه، دو مورد سوالات موسوی نماینده اردبیل و دو سوال جمعی نمایندگان که توسط اخوان نماینده تفرش و میگلی‌نژاد نماینده بوشهر مطرح می‌شود را پاسخ می‌گوید.

میرکاظمی در همین جلسه سوالات نریمان نماینده بابل، ‌دهقانی نماینده ایذه و باغملک،‌ سیدناصر موسوی نماینده رامهرمز،‌ حسینی صدر نماینده خوی و‌ سواری نماینده دشت آزادگان را نیز پاسخگو خواهد بود.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگر مسؤولان ذی‌ربط با حضور در جلسه روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارشی از وضعیت منابع بانکی و راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها به اعضا ارائه خواهند داد.

در همین روز کارگروه منتخب کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه برای بررسی تشکیلات پیشنهادی دیوان محاسبات تشکیل جلسه می‌دهد.

اعضای کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات روز دوشنبه به منظور بازدید از مراکز فرهنگی و مذهبی شهر مقدس قم عازم این شهر خواهند شد.

برسی جداول کلان لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در دستورکار جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون قرار دارد.

مسؤولان جهاد دانشگاه‌ها روز سه‌شنبه با حضور در جلسه کارگزوه اجتماعی کمیسیون برنامه و بودجه در مورد عملکرد بودجه سال 1388 این نهاد و بودجه پیشنهادی برای سال 1389 به اعضای کمیسیون گزارش می‌دهند.

هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز بررسی‌های خود را در این زمینه روز دوشنبه با حضور رییس و معاونان سازمان بازرسی ادامه می‌دهد.

کمیسیون بهداشت و درمان

ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از جمله دستورکارهای جلسه روز یکشنبه کمیسیون بهداشت و درمان است.

ارائه گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص کارکرد نظام سلامت، نظام تولیت در سلامت، تأمین مالی و تولید منابع و ارائه گزارش معاون آموزشی در رابطه با دانشگاه‌های بین‌المللی علوم پزشکی و بحث و تبادل نظر در این زمینه نیز دیگر دستور این جلسه خواهد بود.

در روز دوشنبه نشست مشترک اعضاء کمیسیون بهداشت و درمان با مسؤولان دیوان محاسبات کشور در محل دیوان جهت استماع گزارش قانون بودجه سنوات 87 و 88 و قانون برنامه چهارم درخصوص دستگاه‌های مرتبط با کمیسیون برگزار می‌شود.

در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون بهداشت و در مان گزارش عملکرد، فعالیت‌ها و برنامه‌های مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ارائه و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این جلسه همچنین "مرضیه وحید دستجردی" وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سوالات "علیرضا دهقانی" نماینده ایذه و باغملک، "جهانبخش امینی" نماینده کرمانشاه، "سلمان خدادادی" نماینده ملکان، "محمدحسین نژادفلاح" نماینده ساوجبلاغ و طالقان و "مهدی سنایی" نماینده نهاوند پاسخ خواهد داد.

در همین جلسه "صادق محصولی" وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز برای پاسخگویی به سوال "مصطفی مطورزاده" نماینده خرمشهر حضور می‌یابد.

کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی

کمیسیون تدوین ایین‌نامه داخلی مجلس روز دوشنبه تشکیل جلسه می‌دهد و به بررسی طرح‌های ارجاعی به کمیسیون درخصوص اصلاح آیین‌نامه داخلی می‌پردازد.

کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در جلسه روز یک‌شنبه خود میزبان رئیس شورای عالی استان‌ها خواهد بود.

در این جلسه اعضای کمیسیون به بحث و تبادل نظر و طرح سوالات خود در مورد مسایل مرتبط با حوزه کاری رئیس شورای عالی استان‌ها می‌پردازند و وی نیز به سوالات آنان پاسخگو خواهد بود. اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور روز دوشنبه با وزیر دادگستری دیدار می‌کنند.

رسیدگی به طرح اجازه تصویب اساسنامه و تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و دعوت از معاون امنیتی وزیر کشور برای بحث تبادل نظر در خصوص حفاظت از شخصیت‌ها دستور کارهای جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.

کمیسیون فرهنگی

سرپرست کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) با حضور در جلسه روز یکشنبه کمیسیون فرهنگی گزارشی در خصوص عملکرد و برنامه‌های آتی این کمیته ارائه می‌کند.

در جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون نیز "سیدمحمد حسینی" وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخگوی سؤالات "علی مطهری" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و "مصطفی کواکبیان" نماینده مردم سمنان خواهد بود.

در همین روز وزیر نیرو نیز به سؤال "جعفر قادری" نماینده مردم شیراز پاسخ می‌گوید.

کارگروه زنان، خانواده، تربیت‌بدنی و جوانان کمیسیون فرهنگی روز یکشنبه تشکیل جلسه می‌دهد. در این جلسه رئیس کانون ازدواج آسان جوانان گزارشی درخصوص فعالیت‌های کانون مذکور به اعضا ارائه می‌دهد.

این کارگروه روز دوشنبه نشست مشترکی با کارشناسان دفتر فرهنگی مرکز پژوهش‌های در محل این مرکز برگزار می‌کند.

کمیسیون قضایی و حقوقی

وزیر دادگستری روز یکشنبه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به سؤال "نادر‌قاضی‌پور" نماینده ارومیه پاسخ می‌گوید.

این کمیسیون همچنین در جلسات روزهای یکشنبه و سه‌شنبه خود نیز بررسی لایحه حمایت خانواده را ادامه می‌دهد.

کارگروه حقوق عمومی کمیسون قضایی و حقوقی نیز در هفته جاری به بررسی لایحه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه و لایحه آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری می‌پردازد.

رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری و بررسی لایحه قضازدایی نیز به ترتیب در دستورکار کارگروه‌های حقوق جزا و حقوق خصوصی این کمیسیون قرار دارد.

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در جلسه روز یکشنبه هفته جاری ایرادات شورای نگهبان به لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه در زمینه حفظ نباتات رفع می‌کند.

بررسی طرح تعیین تکلیف چاه‌های آب قدیمی فاقد پروانه بهره‌برداری نیز از دیگر دستور کارهای روز یکشنبه این کمیسیون است.

همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی روز یکشنبه جهت حضور در نشست مشترکی با رئیس و معاونان سازمان هواشناسی میهمان این سازمان خواهند بود.

بررسی گزارش کارگروه منتخب درخصوص طرح یک‌فوریتی سرمایه‌گذاری توسعه اشتغال و بخش خصوصی در مورد مواد ارجاعی 14و15و16 از دستورکارهای جلسه روز سه‌شنبه این هفته کمیسیون کشاورزی است.

همچنین در همین روز جلسه مشترکی با حضور معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزراء جهاد کشاورزی، نیرو، اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رئیس‌کل بانک مرکزی، استاندار و مدیران کشاورزی، آب و محیط زیست و نمایندگان استان کرمان پیرو سفر اعضاء کمیسیون کشاورزی به این استان و بحث پیرامون رفع مشکلات تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تمهیدات لازم در لایحه بودجه سال 1389 و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهد شد.

بررسی مدل ساماندهی واردات محصولات کشاورزی کشور نیز در دستورکار جلسه روز چهارشنبه کمیسیون کشاورزی است.

کمیسیون اصل 90

اعضای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در روز یکشنبه هفته جاری نشستی با حضور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات خواهند داشت.

اتخاذ تصمیم نسبت به نامه‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی و رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به این کمیسیون نیز در دستورکار روز سه‌شنبه کمیسیون اصل 90 قرار دارد.

کارگروه‌های "قضایی و حقوقی"، "سیاسی و نظامی"، "اقتصادی و عمرانی"، "فرهنگی ‌و اجتماعی" و "امور ویژه" این کمیسیون به شکایات‌ واصله رسیدگی خواهند کرد.

کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

"مهدی غضنفری" وزیر بازرگانی روز دوشنبه با حضور در جلسه کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت اجراء اصل 44 گزارشی را در خصوص عملکرد اجراء سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی در این وزارتخانه ارائه خواهد کرد.

همچنین اعضای این کمیسیون روز سه‌شنبه لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و لایحه بودجه سال 1389 کل کشور را در رابطه با سیاست‌های اصل 44 بررسی می‌کنند.

کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه تجارت

کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه تجارت نیز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری تشکیل جلسه داده و رسیدگی به لایحه تجارت را ادامه می‌دهد.

دستورکارهای کمیسیون‌های صنایع و معادن، عمران و ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی هنوز اعلام نشده است .