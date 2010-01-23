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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۰۸

وشوو کاران برتر سبک تالوی کشور معرفی شدند

وشوو کاران برتر سبک تالوی کشور معرفی شدند

ساری - خبرگزاری مهر: در پایان سومین دوره مسابقات وشوو المپیاد ایرانیان عصر شنبه، قهرمانان بخش تالو این مسابقات معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در بخش مردان از صبح شنبه در سالن ورزشی سیدرسول حسینی ساری آغاز و نفرات برتر سبک تالو انتخاب شدند.

دبیر هیئت وشوو مازندران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در این سبک تالوکاران هرمزگانی و تهرانی بیشترین پیروزی ها داشتند.

مجتبی کاکویی افزود: در سبکهای چانگ چو آن ، دائو شو و گون شو عرفان پوراحمدی از هرمزگان قهرمان شد.

وی ادامه داد: طاهر قاسمی از هرمزگان هم در سبک های  نانگ چو آن و نندائو درصدر ایستاد.

دبیر هیئت وشوو مازندران اضافه کرد: در سبکهای تای چی چوان و تا چی جین فرشید اسدیان از تهران الف به مقام نخست دست یافت.

کاکویی با اشاره به اینکه جواد حسن لویی از زنجان در سبکهای جی آن شو و چینگ شو عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد خاطرنشان کرد: در ننگ گوآن  هم سید رحیم موسوس فرد اول شد.

وی اضافه کرد: 56 وشووکار بخش ساندا هم از پیش از ظهر امروز رقابت خود را آغاز کردند و فینالیست های این بخش هم از دقایقی دیگر به مصاف هم می روند.

دبیر هیئت وشوو مازندران یادآورشد: در سومین دوره مسابقات وشوو المپیاد ایرانیان 96 وشوو کار از 30 استان کشور در دوبخش تالو وساندا رقابت خود را در ساری آغاز کردند.

کد مطلب 1022330

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