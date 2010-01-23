وشوو کاران برتر سبک تالوی کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در بخش مردان از صبح شنبه در سالن ورزشی سیدرسول حسینی ساری آغاز و نفرات برتر سبک تالو انتخاب شدند.

دبیر هیئت وشوو مازندران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در این سبک تالوکاران هرمزگانی و تهرانی بیشترین پیروزی ها داشتند.

مجتبی کاکویی افزود: در سبکهای چانگ چو آن ، دائو شو و گون شو عرفان پوراحمدی از هرمزگان قهرمان شد.

وی ادامه داد: طاهر قاسمی از هرمزگان هم در سبک های نانگ چو آن و نندائو درصدر ایستاد.

دبیر هیئت وشوو مازندران اضافه کرد: در سبکهای تای چی چوان و تا چی جین فرشید اسدیان از تهران الف به مقام نخست دست یافت.

کاکویی با اشاره به اینکه جواد حسن لویی از زنجان در سبکهای جی آن شو و چینگ شو عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد خاطرنشان کرد: در ننگ گوآن هم سید رحیم موسوس فرد اول شد.

وی اضافه کرد: 56 وشووکار بخش ساندا هم از پیش از ظهر امروز رقابت خود را آغاز کردند و فینالیست های این بخش هم از دقایقی دیگر به مصاف هم می روند.

دبیر هیئت وشوو مازندران یادآورشد: در سومین دوره مسابقات وشوو المپیاد ایرانیان 96 وشوو کار از 30 استان کشور در دوبخش تالو وساندا رقابت خود را در ساری آغاز کردند.