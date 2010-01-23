به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "فجر و برترینها" از تولیدات گروه اجتماعی و اقتصادی در ایام دهه فجر از شبکه جام جم روی آنتن میرود. این برنامه در 10 قسمت 75 دقیقهای به تهیهکنندگی رضا یوسفی محله تهیه میشود.
برنامه "نگارستان" با اجرای اسماعیل آذر به بررسی رویدادهای تاریخی دوران انقلاب اسلامی میپردازد. برنامه "آئینه جام" در دهه فجر به صورت ویژه رویدادهای هنری کشور میپردازد. برنامه "سبز سپید سرخ" دستاوردهای انقلاب اسلامی را در معرض دید مخاطبان قرار میدهد. پیمان زندی تهیهکنندگی این برنامه را به عهده دارد.
نظر شما