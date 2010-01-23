  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۴۵

ویژه برنامه‌های دهه فجر شبکه جام جم اعلام شد

برنامه‌های نگارستان، آئینه جام، سبز سپید سرخ، فجر و برترین‌ها در ایام دهه فجر از شبکه جام جم روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "فجر و برترین‌ها" از تولیدات گروه اجتماعی و اقتصادی در ایام دهه فجر از شبکه جام جم روی آنتن می‌رود. این برنامه در 10 قسمت 75 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی رضا یوسفی محله تهیه می‌شود.

برنامه "نگارستان" با اجرای اسماعیل آذر به بررسی رویدادهای تاریخی دوران انقلاب اسلامی می‌پردازد. برنامه "آئینه جام" در دهه فجر به صورت ویژه رویدادهای هنری کشور می‌پردازد. برنامه "سبز سپید سرخ" دستاوردهای انقلاب اسلامی را در معرض دید مخاطبان قرار می‌دهد. پیمان زندی تهیه‌کنندگی این برنامه را به عهده دارد.

کد مطلب 1022334

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها