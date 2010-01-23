به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضازاده و داراب ریاحی ، سرپرست و نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان که جهت دیدار و ملاقات با تاماش آیان رئیس فدراسیون جهانی این رشته راهی بوداپست مجارستان شده بودند امروز به کشور بازگشتند.

براساس این گزارش، در ابتدای این نشست یک روزه که در مقر فدراسیون جهانی برگزار شد بحث های مختلفی از جمله فعالیت های آتی فدراسیون وزنه برداری کشورمان مطرح شد که در این خصوص فدراسیون جهانی وزنه برداری با استناد به بند یک تبصره 1 ماده 3 قانون 12 قانون ضد دوپینگ فدراسیون جهانی از محرومیت ایران بنا بر این قانون خبر داد.

در این قانون به صراحت آمده است: ( اگر تعداد دفعات خلاف ورزشکاران ملی از حد مجاز خارج شود طبق قوانین آنتی دوپینگ ( بند2.4 یا 10.3) تخلف نماید، هیات رئیسه IWF می تواند عضویت فدراسیون ملی را تا 4 سال تعلیق نماید. بعلاوه این چنین فدراسیون هایی اجازه نخواهند داشت ورزشکاران خود را در بازی های المپیک آتی شرکت دهند. چنانچه فدراسیون ملی اجازه شرکت ورزشکارانش در رویدادهای انتخابی المپیک آتی پیدا کند، این شرکت تضمینی برای به دست آوردن امتیاز انتخابی المپیک برای فدراسیون ملی در بر نخواهد داشت.)

پس از طرح این مساله، مسئولان فدراسیون ایران با اشاره به اهمیت و حساسیت مردم و مسئولان به این رشته ورزشی در کشورمان و تاثیری که حضور وزنه برداران ایرانی می تواند در جایگاه و رتبه کاروان ورزشی کشورمان در بازیهای پیش رو از جمله بازیهای المپیک نوجوانان در سنگاپور، بازیهای آسیایی گوانگ جو و المپیک 2012 لندن داشته باشد خواستار حمایت و پشتیبانی فدراسیون جهانی شدند.

تاماش آیان رئیس فدراسیون جهانی در این دیدار با تاکید بر جایگاه وزنه برداری ایران در آسیا و جهان اظهار داشت: برای خود من هم غیبت ایران در میادین بین المللی بسیار سخت و غیر قابل قبول است. اما این را هم باید در نظر گرفت که ایران برای سومین بار در طول پنج سال اخیر با این مشکل مواجه می شود و قطعا باید با این مسئله برخورد کرد.

وی از مسئولین فدراسیون وزنه برداری کشورمان خواست تا هر چه سریعتر یک برنامه جامع برای حضوری پاک در مسابقات پیش رو از جمله مسابقات جهانی ترکیه و کسب سهمیه المپیک و بازیهای المپیک نوجوانان آماده و تحویل فدراسیون بین المللی دهند تا این فدراسیون با بررسی نحوه حرکت، تعهدات ایران و احتمالا اخذ جرایم نقدی که از ایران خواهد گرفت زمینه حضور تیم های وزنه برداری ایران در مسابقات پیش رو و عدم تعلیق این کشور پرافتخار را فراهم کند.