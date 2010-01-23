سرپرست جدید پالایشگاه گاز ایلام منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اوجی پس از برکناری حسن نجفی سمنانی، با صدور حکمی خلیل کمالی را به عنوان سرپرست جدید شرکت پالایش گاز ایلام منصوب کرد.

این انتصاب در حالی از سوی معاون وزیر نفت انجام گرفته است که تولید گاز و سایر محصولات گازی در پالایشگاه گاز ایلام پس از یکسال توقف، از هفته گذشته از سر گرفته شده بود.

به گزارش مهر، هدف از ساخت پالایشگاه گاز ایلام (میمک) تولید 6.8 میلیون متر مکعب گاز در فاز اول و 10 میلیون متر مکعب در فاز دوم است.

با راه اندازی مجدد این پالایشگاه پیش بینی می شود روزانه 370 هزار متر مکعب اتان، یکهزار و 300 مترمکعب پروپان، یکهزار و 200 متر مکعب بنزین طبیعی و 340 تن گوگرد تولید شود.

به دنبال آتش سوزی بخش بالادستی (لوله های لخته گیر مرکز جمع آوری تنگ بیجار) پالایشگاه گاز میمک (میدان تنگه بیجار) در 17 دی ماه سال 1387، این پالایشگاه نیز به طور کامل از مدار بهره برداری خارج شد و در این مدت هیچ گونه فعالیتی در بخش تولید گاز نداشته است.

پالایشگاه گاز میمک (ایلام) در 25 کیلومتری شمال غرب شهرستان ایلام و 12 کیلومتری بخش چوار قرار گرفته است.

