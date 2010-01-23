برخی مدیران گلستان تنها به دنبال رفع تکلیف هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان در گرگان افزود: مدیران به نتیجه کار اعتقاد داشته باشند و همدلی و هماهنگی بین دستگاهی لازمه توسعه استان است.

وی اظهار داشت: شکایت و اختلاف بین دستگاه ها مورد قبول نیست و اگر اختلاف و تضادی بین دستگاههاست باید رفع شود.

وی با گرامیداشت دهه فجر گلستان خاطرنشان کرد: باید با اجرای برنامه های متنوع استان را متحول کرد و تلاش شود، این برنامه ها مردمی برگزار شود.

قناعت، تاکید کرد: باید حق انقلاب در این دهه ادا شود و با ارائه برنامه های مختلف، ارزشهای انقلاب و دستاوردهایش به نسلهای حاضر منتقل شود.

استاندار گلستان بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران، تنها انقلابی است که برپایه ارزشهای دینی بنا نهاد شد و استقال و آزادی اولین ثمره آن است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان نیز گفت: سه هزار برنامه در ایام دهه فجر در استان اجرا می شود که دو هزار طرح اجتماعی و فرهنگی است.

فتح الله نوری افزود: برگزاری همایشهای بزرگ استانی، علمی و فرهنگی، همایش علمی بانوان انقلاب، ولایت فقیه، پیاده روی همگانی، برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی از جمله برنامه هاست.