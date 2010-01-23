بهبهانی 15 میلیارد ریال به جاده شهید صالحی بابل اختصاص می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی فیروزجایی بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی شهر گلوگاه بخش بندپی غربی شهرستان بابل در شهرداری گلوگاه با اشاره به حادثه پذیر بودن جاده قدیمی شهید صالحی بابل افزود: جاده شهید صالحی بابل از کنارگذرهای خطرناک شهرهای مرکزی استان است.

وی خاطر نشان کرد: وزیر راه و ترابری در این دیدار قول داده در اسرع وقت نسبت به اتمام این جاده اقدام کند.

جاده شهید صالحی بندپی غربی بابل یکی از جاده‌های خطرناک شهرستان بابل بوده که بنا به گفته مردم منطقه هرماه یک قربانی می ‌گیرد.

خبرگزاری مهر مازندران در تاریخ های سیزدهم اسفند و ششم آبان ماه 87 خبری با عناوین "جاده مرگ در بابل همچنان قربانی می گیرد" و "30 درصد پرونده های کتاب بابل مربوط به تصادفات است" که در مورد محور شهید صالحی بابل بوده مطالبی منشتر کرده اما همچنان از نظر مسئولان اداره راه و ترابری و پایانه های مازندران دور مانده است.

نماینده بابل در مجلس در ادامه همچنین از اختصاص 400 میلیون ریال برای توسعه گردشگری منطقه خبر داد.

کریمی افزود: طرح توسعه گردشگری در رودخانه های بابل رود در اطراف امیرکلا و شهرگلوگاه به تصویب مسئولان گردشگری کشور رسیده است.

وی با بیان اینکه رئیس سازمان شهرداری های کشور قول اختصاص کمکهای اعتباری به شهرداریهای هفتگانه شهرستان بابل را داده است، گفت: دراین راستا مقرر شد یک دستگاه مینی بوس و صد میلیون ریال مساعدت مالی بلاعوض برای شهرداری گلوگاه اختصاص یابد.

نماینده مردم بابل در مجلس همچنین از اختصاص 200 میلیون ریال تسهیلات برای تامین آب شرب شهرگلوگاه و شهرهای الف بابل و بابلسر از طریق سد البرز خبر داد.

شهرستان بابل دومین شهر بزرگ مازندران است.