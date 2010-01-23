بررسی مجازات استفاده غیرمجاز ازعناوین علمی/بررسی تحقیق وتفحص از مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه خواهد داد .

دستور کار مجلس در این هفته به این شرح است :

- گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1388.6.17 به تصویب رسیده است).

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد بررسی عملکرد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در چهار سال برنامه چهارم توسعه. (در اجرای بند 6 ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس).

- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تحفحص عده ای از نمایندگان مجلس در مورد امور مربوط به مناطق آزاد (تجاری - صنعتی- ویژه اقتصادی) کشور.

- گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد لایحه مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

- گزارش شوم دوم کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1334

- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاریهای گردشگری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایارن به پروتکل آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی مصوب 2000 میلادی ( برابر با 1379 هجری شمسی)

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آرای صادره از هیئت های رسیدگی به تخلفات انضباطی

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها

-گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بین المللی

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتیها

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار

- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه امور گمرکی طبق اصل 85 قانون اساسی . (تقاضای نمایندگان مبنی بر رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه علنی مورخ 16/10/1388 اعلام گردید)

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مونته نگرو به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل ضمیمه آن

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل ضمیمه آن

سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی در هفته جاری با حضور در صحن علنی مجلس به سئوال احمدتوکلی، الیاس نادران ، حسین نجابت، حمیدرضا کاتوزیان نمایندگان مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر و محمدسقایی نماینده مردم نیریز و استهبان پاسخ می‌گوید.



همچنین طرح سئوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه، عزت الله اکبری نماینده قائم شهر و سوادکوه و جویبار، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری از وزیر صنایع و معادن همچنین سئوال سید محمود حسینی دولت آبادی نماینده برخوار، میمه و شاهین شهر از وزیر امورخارجه در دستور کار هفته جاری در مجلس است .

موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1- گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد وضعیت برنجهای وارداتی با منشاء کشور هندوستان. (در اجرای تبصره ذیل بند 6 ماده 33 آئین نامهداخلی مجلس)

2- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد وضعیت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی. (در اجرای تبصره ذیل بند 6 ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس)