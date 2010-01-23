عدم حضور ادارات مستقل در گرمدره مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید حجت موسوی در جلسه ای در شهرداری گرمدره با حضور "عزیز اکبریان" نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس و اعضای شورای شهر گرمدره با اشاره به مشکلات فعلی این شهر اظهار داشت: مشکل شهرداری با اداره اوقاف کرج در خصوص پل زیرگذر راه آهن که مسجد و واحدهای تجاری آن معارض با پروژه می باشند، یکی از مشکلاتی است که هم اکنون گریبان گیر ما شده است.

وی افزود: احداث اولین بازار روز میوه و تره بار که برای آغاز به کار نیاز به همکاری شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران دارد، نیز بلاتکلیف مانده است که در این راستا این شرکت باید همکاریهای لازم را با ما داشته باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: مشخص نشدن حریم راه آهن یکی دیگر از مشکلات موجود در این شهر است که برغم پیگیریهای مکرر، تاکنون از مسئولان راه آهن پاسخی دریافت نکرده ایم.

موسوی در ادامه با اشاره به اینکه در این شهر شبکه شش سیما دریافت نمی شود، بیان داشت: عدم وجود درمانگاه شبانه روزی تامین اجتماعی در این منطقه ضروری است و باید خدمات درمانی به بهترین نحو ممکن به شهروندان ارائه شود.

شهردار گرمدره یادآور شد: برای احداث مخزن آب شرب شهر نیاز به همکاری آبفای غرب استان تهران و سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران داریم که باید مسئولان این دو سازمان تعامل مناسبی با ما داشته باشند.

وی اذعان داشت: در این شهرداری سیستم اتوماسیون به طور کامل اجرا می شود و ارائه خدمات به طور کامل ضابط مند شده است.

این مسئول گفت: احداث مصلی بزرگ گرمدره در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع و پارک بزرگ بزرگ شهر در زمینی به مساحت پنج هزار متر در حال احداث است.

موسوی افزود: مشارکت با بخش خصوصی برای احداث هتل و یک مجتمع بزرگ چند منظوره اداری، تجاری و تفریحی در این شهر از دیگر برنامه های این سازمان در گرمدره است.

حضور ادارات مستقل در شهر گرمدره ضروری است

در ادامه نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس عنوان کرد: گزارش کاملی در خصوص پل زیرگذر راه آهن و حریم راه آهن تهیه و جهت پیگیری به دفتر اینجانب ارسال شود.

عزیز اکبریان حضور ادارات مستقل در شهر گرمدره را ضروری دانست و گفت: به دلیل کمبود اختیارات ادارات شهرستان اجرای این درخواست با مشکلاتی مواجه است، لذا ایجاد استان البرز از ضروریات است که امیدواریم به زودی این امر تحقق پیدا کند و این مشکلات در تمامی شهرهای اقماری رفع می شود.

در ادامه اکبریان، به همراه اعضای شورای اسلامی و شهردار از قسمتهای مختلف شهرداری بازدید کردند و ضمن دیدار با تمامی کارکنان از روند ارائه خدمات به شهروندان مطلع شدند.

در ادامه این هیئت بازدیدی از پروژه های در حال احداث، مصلای بزرگ گرمدره، پل زیرگذر راه آهن، بازار بزرگ میوه و تره بار، پارک شهر و هتل شهربازی داشتند.