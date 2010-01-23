مخالفت وستروله با تعیین تاریخ برای خروج نظامیان آلمانی از افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گیدو وستروله" وزیر دفاع آلمان درخواست جناح مخالف دولت "آنجلا مرکل" برای تعیین تاریخ دقیق خروج نظامیان این کشور از افغانستان را رد کرد.

وی در گفتگو با روزنامه هفته نامه "بیلد آم زونتاگ" گفت : هیچ سیاستمداری نمی تواند بگوید که به عنوان مثال جنگ افغانستان در 31 دسامبر سال 2013 با موفقیت و به طور کامل به پایان می رسد.

وستروله در ادامه سخنان خود با متهم کردن سوسیال دموکراتهای آلمان به سیاسی کاری درباره جنگ افغانستان مدعی شد که دلیل این سخنان مسئله جنگ در این کشور نبوده، بلکه وقایع سیاسی آلمان و نتایج نظرسنجی ها درباره انتخابات آینده است.

این در حالی است که "زیگمار گابریل" رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان به تازگی از ضرورت تعیین زمان دقیق برای پایان حضور نظامیان این کشور در افغانستان سخن گفته و تاکید کرده است که این ماموریت دست کم باید تا سال 2015 میلادی به پایان برسد.

وزیر دفاع آلمان در ادامه سخنان خود با رد اعلام زمان خروج برای نظامیان این کشور از افغانستان افزود: این کار سبب می شود که تروریستها دو یا سه سال مخفی شده و پس از خروج نظامیان خارجی بار دیگر فعالیت خود را از سر بگیرند.

در همین حال "آندرئاس شوکنهوف" رئیس فراکسیون دموکرات مسیحی ها (به ریاست مرکل) در پارلمان آلمان ضمن انتقاد از مواضع جناح مخالف دولت درباره جنگ افغانستان گفت که خروج از افغانستان به معنای سپردن این کشور به دست تروریستها است.