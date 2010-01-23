بودجه نویسی شهرداری باید خارج از نگاه سنتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مسعود نصرتی در نهمین جلسه کمیته عالی درآمد شهرداری که عصر شنبه با حضور محمد آذری معاون اداری و مالی، مدیران شهرداری‌های مناطق و جمعی دیگر از مسئولان شهر برگزار شد گفت: باید تمام فرآیندی که ممکن است در زمینه ساخت و ساز در سال آینده در شهر قزوین اتفاق بیفتد را در بودجه ‌نویسی و برنامه ‌ریزی مورد توجه قرار داد.



وی افزود: تنظیم بودجه براساس درآمد وصولی در 9 ماهه سال جاری و یا سه ماهه سال گذشته منطقی نیست و این گونه بودجه ‌نویسی بر اساس آمار سال قبل با واقعیت‌های روز انطباق کامل نخواهد داشت.



به گفته شهردار قزوین ارقام پیش‌بینی شده در بودجه باید منطقی و قابل دفاع مبتنی بر شرایط موجود باشد و به طور حتم شیوه سنتی برای سال آتی مفید و موثر نیست.



وی با اشاره به رکود ساخت و ساز دراستان هم تصریح کرد: برای خروج از این رکود و رونق بخشیدن به ساخت و سازها باید بدنبال راهکاری اجرایی باشیم که تغییر کاربری‌های ساختمان مانند تبدیل واحد مسکونی به دفتر شرکت، آموزشگاه و مطب، تدوین عوارض محلی و برآوردهای بودجه ‌ای از جمله مواردی است که می تواند در نوشتن بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

نصرتی یادآورشد: جمع‌آوری مطالبات شهرداری به عنوان حقوق شهری بسیار ضروری است و کوتاهی در وصول این مطالبات آثار نامطلوبی در کوتاه‌ مدت و بلند مدت به دنبال دارد.

دراین جلسه، بررسی افزایش ضریب عوارض تفکیک اعیانی،عوارض پذیره مسکونی مورد استفاده در مطب‌ها و آموزشگاه‌ها و کسری توقفگاه در این واحدها، پیگیری تصویب قیمت منطقه ‌بندی توسط اداره دارایی و بررسی و تعیین تکلیف آراء ماده 100 معوقه تصویب شد.



همچنین شفاف ‌سازی پیشنهاد اصلاح لایحه شهرداری برای شورای شهر در خصوص خرید تراکم در آینده، پیشنهاد برقراری عوارض بهره‌ برداری از املاک تجاری دارای تخلف ساختمانی بوده و یا املاکی که بهره‌ برداری از املاک آنها با کاربری ملک مغایرت دارند، از دیگر موارد تصویب شده در این جلسه بود.