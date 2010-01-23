نوع نگاه مدیران به ایجاد اشتغال در کردستان باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار عصر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان ضمن انتقاد از نوع نگاه بعضی از مسئولان به مقوله اشتغال عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر نوع نگاه بعضی از مسئولان استان به مقوله ازدواج به هیچ عنوان راضی کننده و قابل قبول نیست و باید در این نوع نگاه تجدید نظر جدی صورت گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در بحث ایجاد اشتغال که یکی از لازمه های اصلی آن سرمایه گذاری است بعضی از دستگاه های دولتی در استان به گونه ای عمل می کنند که افراد از کار خود پشیمان می شوند و این روند در دراز مدت به هیچ عنوان به نفع استان کردستان نیست و باید در آن تجدید نظر جدی صورت گیرد.

استاندار کردستان گفت: در حالی که مقوله اشتغال به عنوان یک دغدغه های اصلی در استان مطرح می شود ولی به دلیل نگاه بخشی بعضی از مدیران در بعضی از شرایط با مشکلات جدی مواجه می شویم.

نجار تلاش برای ایجاد اشتغال در استان کردستان را یک مسئله فرابخشی عنوان کرد و بیان داشت: ارائه مباحث نظری هیچ دردی از ایجاد اشتغال در استان کردستان را دوا نمی کند بلکه باید همه در حوزه عمل حسن نیت خود را به این بخش نشان دهند.

وی با اشاره به اقدامات بسیار خوبی که در طول فعالیت دولت نهم و دهم در استان کردستان برای ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه گذاری صورت گرفته است، یادآور شد: خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته میزان ایجاد اشتغال در استان با چند سال قبل به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست و اقدامات بسیار خوبی در این راستا صورت گرفته است.

استاندار کردستان فعالیت های صورت گرفته در بخش بنگاه های زودبازده و حمایت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در استان، خاطرنشان کرد: خوشبختانه بر اساس بررسی های بانک ملی کشور بیش از 90 درصد از اعتبارات بنگاه های زودبازده در استان کردستان به نحو درست و اصولی هزینه شده و به نتیجه رسیده است.

در ادامه این جلسه علاوه بر تشریح گزارش سازمان ملی جوانان استان در خصوص وضعیت ازدواج و همچنین برنامه های غنی سازی اوقات فراغت، وضعیت جذب و هزینه اعتبارات عمرانی و میزان پیشرفت پروژه های عمرانی در استان کردستان نیز تشریح شد.