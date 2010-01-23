به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن جمشیدیها بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت نقش آموزشهای بازرگانی در پیشبرد اهداف این بخش گفت: آموزش و پژوهش از ضروریات عصر جدید و اقتصاد جهان میباشد و باید بین مقولههای آموزشی و پژوهشی و بازرگانی کشور پیوند مستحکمتری برقرار گردد .
رئیس سازمان بازرگانی قم با تأکید بر بهرهگیری تجار از روشها و تکنولوژی روز دنیا بیان کرد: بازرگانان ما باید از حالت سنتی به حالت علمی تغییر روش دهند و از شیوههای روز دنیا استفاده کنند.
وی با بیان اینکه تفاهم و تعامل مرکز آموزش بازرگانی با سازمانهای بازرگانی باید گسترش یابد افزود: دورههای آموزشی با تصویب کمیته آموزش و مشورت با تجار و شناسایی نیازها و مشکلات آنان در این زمینه در قم برگزار میشود.
بازرگانان قم اموزش زبان انگلیسی تخصصی میبینند
وی از برگزاری دوره زبان انگلیسی تخصصی بازرگانی برای اولین بار در قم خبر داد و گفت : دوره اول آموزش زبان انگلیسی با موفقیت در قم برگزار شد و آموزش دومین دوره زبان تخصصی در قم آغاز شده است .
جمشیدیها خاطرنشان کرد: بازاریابی بینالمللی، تحقیقات بازاریابی، شرکت در جلسات، ارائه مطالب مذاکره، بورس و بانک از دیگر سرفصلهای این دورههای آموزشی هستند.
وی در ادامه از برگزاری همایش کانالهای توزیع و روشهای انتخاب نماینده صادرات در آینده نزدیک در استان خبر داد و تصریح کرد: نیاز به آشنایی تجار و بازرگانان با نحوه بازاریابی کالا، توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد بسترهای جدید در روابط تجاری و بازاریابی الکترونیک از جمله اهداف برگزاری این همایش آموزشی است .
رئیس سازمان بازرگانی در پایان یادآور شد : همایش تجارت و بازاریابی الکترونیک نیز 29 بهمنماه با هدف آشنایی تجار و بازرگانان با نحوه بازاریابی در قم برگزار خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی قم با تاکید بر نقش تاثیرگذار آموزشهای تخصصی بازرگانی در اقتصاد کشور، آموزشهای بازرگانی را برای ارتقای اقتصاد استان ضروری دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن جمشیدیها بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت نقش آموزشهای بازرگانی در پیشبرد اهداف این بخش گفت: آموزش و پژوهش از ضروریات عصر جدید و اقتصاد جهان میباشد و باید بین مقولههای آموزشی و پژوهشی و بازرگانی کشور پیوند مستحکمتری برقرار گردد .
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