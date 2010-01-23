سه سال حبس برای یک مقام پنتاگون به جرم جاسوسی برای چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزارت دادگستری آمریکا از محاکمه یک مقام ارشد پیشین وزارت دفاع این کشور به جرم جاسوسی خبر داد. بر این اساس "جیمز فاندرن" به دلیل جاسوسی برای دولت چین به سه سال زندان محکوم شده است.

بنا بر اعلام وزارت دادگستری آمریکا این مقام 62 ساله پنتاگون اطلاعات "فوق سری" و طبقه بندی شده را در اختیار چین قرار داده است. در همین حال این شخص به دلیل ارائه اطلاعات غلط به پلیس فدرال آمریکا (FBI)دو سال پس از اتمام دوران زندان خود نیز تحت کنترل خواهد بود.

اتهام فاندرن این است که از نوامبر 2004 تا فوریه 2008 که بعنوان معاون رئیس فرمانده نیروهای اقیانوس آرام ارتش آمریکا خدمت می کرده اطلاعات محرمانه نظامی کشورش را در اختیار یک شهروند آمریکایی تایوانی الاصل قرار داده است.

این در حالی است که فرد مذکور که سال گذشته در همین رابطه دستگیر شده، متهم به ارتباط با مقامهای دولتی در پکن است. واشنگتن اخیرا بارها دولت چین را به انجام اقدامهای جاسوسی به ویژه سیستمهای امنیت رایانه ای خود متهم کرده است.

خاطرنشان می شود که در تاریخ 2 تیر ماه سال جاری، وزیر دفاع ایالات متحده به طور رسمی فرمان تشکیل فرماندهی سایبر به منظور مقابله با فعالیتهای رایانه ای ضد آمریکایی را صادر کرد.

این فرمان که توسط "رابرت گیتس" به امضا رسید مقرر می دارد که فرماندهی استراتژیک آمریکا برنامه هایی را برای تشکیل یک ستاد فرماندهی ویژه آغاز کرده و طرح های خود را تا فصل پائیز به وزارت دفاع ( پنتاگون ) ارائه کند.