خداداد عزیزی سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز شد

شهرام شفیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: شب گذشته و پس از پذیرش سومین استعفای باقری نیا، تصمیم گرفتیم بار دیگر خداداد عزیزی را به عنوان سرمربی تیم معرفی کنیم.

وی ادامه داد: بر این اساس خداداد صبح فردا (یکشنبه) و برای انجام مذاکرات نهایی به اهواز می آید و با توجه به مذاکرات شفاهی انجام شده با این مربی، وی سرمربی تیم استقلال اهواز در 10 بازی پایان لیگ است.

خداداد عزیزی در پایان هفته هفتم رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر و پس از شکست 5 بر 2 تیمش برابر ذوب آهن از سرمربیگری استقلال اهواز استعفا داده بود و امروز پس از 123 روز بار دیگر پس از شکست آبی پوشان اهوازی برابر ذوب آهن به این تیم باز می گردد.