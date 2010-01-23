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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۲۲

بسکتبال جام شیخ راشد/

اسمارت گیلاس سوم شد

اسمارت گیلاس سوم شد

تیم اسمارت گیلاس فیلیپین با غلبه بر الجلای سوریه به عنوان سومی بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال بین‎المللی جام شیخ راشد دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم اسمارت گیلاس با مربیگری رایکو ترومن که با شکست مقابل الریاضی لبنان از حضور در دیدار نهایی این رقابت ها باقی مانده بود امروز (شنبه) موفق شد با نتیجه 107 بر 98 مقابل الجلای سوریه به برتری برسد و مقام سومی این دوره از رقابت ها را از آن خود کند.

تیم های مهرام ایران و الریاضی لبنان تا ساعتی دیگر دیدار نهایی این دوره از رقابت ها را در سالن الاهلی دوبی برگزار خواهند کرد. این دومین دیدار دو تیم در این دوره از رقابت‎های بسکتبال بین‎المللی جام شیخ راشد دبی است. نماینده کشورمان در آخرین دیدار مرحله مقدماتی با نتیجه 94 بر 78 مغلوب حریف لبنانی شده است.

الریاضی مدافع عنوان قهرمانی است. مهرام نیز در سال 2007 موفق به کسب عنوان نخست این رقابت‎ها شده است.

کد مطلب 1022399

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