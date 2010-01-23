آماده سازی 10 پایگاه امداد جاده ای مازندران در نوروز 89

به گزارش خبرنگار مهر، فردین خنجری عصر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی این نهاد در ساری افزود: پایگاه های امداد و نجات جاده ای استان نیز در فصول مختلف سال به شهروندان و مسافران استان خدمات مورد نیاز را ارائه می دهند.

وی گفت: توجه به زمان طلایی در فرآیند انجام عملیات امداد و نجات از برنامه های راهبردی جمعیت هلال احمر مازندران در ایام نوروزی است.

خنجری با قدردانی از تلاش شبانه روزی امدادگران جمعیت هلال احمر استان در خدمت رسانی بی منت به شهروندان گفت: عرصه هلال احمر جایگاه مقدس و فرصتی ارزشمند برای خدمت گذاری است که حضور در این فضا سعادت می خواهد.

وی افزود: ‌تفکر امدادگران، تفکر بسیجی بوده و هیچ چشم داشت مادی بر اقدامات آنها مترتب نیست.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: این نهاد مانند سالیان گذشته با برنامه ریزی و به کارگیری تمامی امکانات در تلاش است تا در نوروز 89 فضای مناسبی را برای مسافران استان فراهم نماید و برای امدادرسانی در حوادث احتمالی نقش موثر خود را به درستی ایفا نماید.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر مازندران نیز در این جلسه گفت: پویا سازی و ارتقای سطح عملیاتی پایگاه های امداد و نجات از اولویتهای مهم جمعیت هلال احمر استان است.

محمد اولادی افزود: امدادگران در خط مقدم فعالیت های جمعیت هلال احمر قرار دارند و ارتقاء قابلیتها و توانمندیهای عملیاتی آنان از طریق برگزاری دوره های تخصصی از مهمترین برنامه های جمعیت هلال احمر استان است.

وی گفت: استراتژی جمعیت ارائه خدمات درست و به هنگام مبتنی بر اصول پایه ای و تخصصی امداد ونجات است که تیم های امداد گر باید به آن اهتمام کامل داشته باشند.