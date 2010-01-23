۳ بهمن ۱۳۸۸، ۲۱:۲۴

در دیدار با صالح عنوان شد:

تاکید فرستادگان مبارک بر حمایت کامل مصر از دولت یمن

وزیر امور خارجه و رئیس سازمان اطلاعات مصر امروز در دیدار با رئیس جمهوری یمن در صنعا بر حمایت کامل کشورشان از دولت علی عبدالله صالح تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه و عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات مصر امروز در صنعا با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن دیدار کردند.

ابوالغیط و سلیمان در دیدار با صالح، روابط یمن و مصر و راههای توسعه آن را بررسی کردند.

فرستادگان حسنی مبارک همچنین پیام رئیس جمهوری مصر را تقدیم همتای یمنی اش کردند که بر حمایت کامل مصر از دولت یمن تاکید می کند.

ابوالغیط همچنین بر شرکت کشورش در کنفرانس بین المللی درباره یمن تاکید کرد.
