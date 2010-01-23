به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز شنبه در تهران با رئیس مجلس آفریقای جنوبی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار لاریجانی روابط بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی را خوب و رو به رشد توصیف کرد و گفت: سفر رئیس مجلس آفریقای جنوبی به جمهوری اسلامی ایران می تواند افق جدیدی را در روابط و همکاری های فیمابین دو کشور در زمینه های مختلف ، سیاسی، پارلمانی و اقتصادی بگشاید.

لاریجانی با اشاره به تاریخ مشترک مبارزات مردم دو کشور در مبارزه با استکبار و استعمار، برچیده شدن نظام طاغوت در ایران و آپارتاید در آفریقای جنوبی را منشاء خیر و برکت برای مردم دو کشور عنوان کرد و اظهار داشت: زمینه های گسترش ارتباطات و مناسبات بین مردم و نظامهای انقلابی دو کشور بیش از هر زمان دیگر فراهم شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت های پارلمانی دو کشور در جهت تسهیل گسترش مراودات و همکاری های منطقه ای و بین المللی بر حمایت مجلس شورای اسلامی از هرگونه توسعه مناسبات بین دو کشور تاکید کرد.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل و تحولات منطقه ای و جهانی، حضور نیروهای بیگانه در منطقه را باعث تشدید ناآرامی ها و بی ثباتی دانست و گفت: میلیتاریزم و لشگرکشی به منطقه کمکی به موضوع مبارزه با تروریزم و قاچاق مواد مخدر نمی کند.

وی در ارتباط با موضوع هسته ای ایران نیز یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا همکاری صادقانه ای را با آژانس داشته است و چنانچه تعامل غرب و آمریکا با برنامه هسته ای صلح آمیز ایران واقعی و بدور از فریبکاری باشد رسیدن به راه حل نهایی دور از انتظار نخواهد بود.

در ادامه این دیدار ماکس سیسولو رئیس مجلس آفریقای جنوبی ضمن ابراز خرسندی از سفر به کشورمان، جمهوری اسلامی ایران را کشوری متمدن، قدرتمند و برخوردار از ظرفیت فراوان برای رشد توصیف کرد و گفت: این سفر تاکیدی بر اهمیت روابط و همکاری دو کشور در زمینه های مختلف و لزوم گسترش مناسبات فیمابین است.

وی در ادامه با اشاره به تاریخ مبارزات مردم کشورش با آپارتاید، از جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که الهام بخش مبارزات مرد آفریقای جنوبی علیه آپارتاید بوده نام برد و اظهار نمود: امروزه خرسندیم که روابط دو کشور از رشد مناسبی برخوردار بوده ولی ظرفیت های موجود برای توسعه مناسبات ایجاب می کند که گامهای بزرگتری در این راستا برداشته شود.

وی در ادامه جمهوری اسلامی ایران را دولت کشورهای قاره سیاه بویژه آفریقای جنوبی توصیف کرد و گفت: شالوده مناسبات و همکاری های دو کشور بسیار مستحکم است.

رئیس مجلس آفریقای جنوبی با انتقاد از رفتار دوگانه آمریکا در قبال مسئله هسته ای ایران، آن را مزورانه خواند و ضمن تاکید بر حمایت آفریقای جنوبی از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران گفت: سکوت آمریکا در برابر فعالیت های هسته ای اسرائیل که دارای سلاح هسته ای است و همه بر این واقف اند، منافقانه و بحث انگیز است.

ماکس سیسولو در پایان خواستار فعالتر شدن بخشهای پارلمانی در تسهیل امور مربوط به تحقق مفاد توافقنامه دوجانبه و گسترش ارتباطات سیاسی، اقتصادی و تجاری در بالاترین سطح ممکن شد.

وی در این راستا از رئیس مجلس شورای اسلامی برای انجام سر رسمی به آفریقای جنوبی دعوت به عمل آورد که لاریجانی نیز با استقبال از این دعوت ابراز امیدواری کرد این رویداد در موقع مقتضی صورت پذیرد.