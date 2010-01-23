به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا باهنر که شنبه شب در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین سخن می گفت، با بیان اینکه برنامه پنجم از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده است، گفت: مجلس هنوز جمع بندی روشنی در رابطه با برنامه پنجم و بودجه 89 ندارد ، اما رسیدگی همزمان به این دو لایحه مشکل و غیرممکن است.

نماینده مردم تهران اضافه کرد: قرار ما این است در مشورتی که با همکاران و نمایندگان دولت خواهیم داشت درباره اولویت بندی رسیدگی به این دو لایحه تصمیم بگیریم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طبق قوانین موضوعه می بایست لایحه بودجه حداکثر تا 15 آذر تقدیم مجلس می شد، تصریح کرد: اگر فردا این لایحه تقدیم شود این لایحه با 45 روز تاخیر به مجلس می آید و بر همین اساس رسیدگی همزمان به دو لایحه برنامه پنجم و بودجه 89 قطعا غیر ممکن است.

باهنر یادآور شد: البته برخی تعارف می کنند و می گویند مجلس قدرت بررسی همزمان این دو لایحه را دارد . این موضوع ربطی به قدرت مجلس ندارد و توان مجلس این است که کار را در چارچوب قانون با سرعت و با قدرت رسیدگی کند اما فرایند رسیدگی به این دو لایحه به صورت همزمان اصولا غیر ممکن است.

بخشی از احکام قانون برنامه چهارم تمام و کمال انجام نشده و نیاز دارد استمرار یابد و یکسری احکام نیز ابزار دست دولت است که اگر تصویب نشود دولت از اول سال 89 با مشکل مواجه می شود بر این اساس احتمالا برخی احکام ضروری دولت تنفیذ و یا تمدید می شود و برخی کارهای باقیمانده برنامه چهارم را نیز احصا می کنیم

وی افزود: بخشی از احکام قانون برنامه چهارم تمام و کمال انجام نشده و نیاز دارد استمرار یابد و یکسری احکام نیز ابزار دست دولت است که اگر تصویب نشود دولت از اول سال 89 با مشکل مواجه می شود . علاوه بر این بودجه را نیز نمی توان به تاخیر انداخت. بر این اساس احتمالا برخی احکام ضروری دولت تنفیذ و یا تمدید می شود و برخی کارهای باقیمانده برنامه چهارم را نیز احصا می کنیم.

باهنر تاکید کرد: همچنین سیاست های راهبردی برنامه پنجم در چند بخش از جمله هدفمندی یارانه ها، اصل 44 ، قانون خدمات کشوری و اصلاح الگوی مصرف روشن است و هدفمندی یارانه ها سایه سنگینی بر روی برنامه پنجم دارد. به همین جهت اگر بودجه 89 را با لحاظ کردن این موضوعات به تصویب برسانیم و تمام کنیم می توانیم از اول سال 89 به لایحه برنامه پنجم بپردازیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: لایحه اخیر برنامه پنجم حرف و حدیث زیاد دارد و به کار جدی تر نیاز دارد هرچند رئیس جمهور گفته که ما کارشناس شما هستیم و همین چیزی که به شما داده ایم تصویب کنید اما ما فکر می کنیم که این لایحه به کار جدی تر نیاز دارد.