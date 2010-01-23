تدابیر امنیتی در انگلیس تشدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در حالی که تنها چند روز به برگزاری دو کنفرانس مهم بین المللی در پایتخت انگلیس مانده، دولت این کشور از تشدید تدابیر امنیتی خبر می دهد.

"آلن جانسون" وزیر کشور انگلیس با بیان این مطلب گفت که لندن هر گونه تهدید تروریستی را جدی گرفته و تدابیر امنیتی را که از جولای سال گذشته لغو کرده بود، دوباره به حالت اجرا در می آورد.

این در حالی است که پس از دستگیری جوان نیجریایی در هواپیمای عازم دیترویت آمریکا در شبهای سال نو میلادی، تمام مبادی ورودی و خروجی انگلیس تحت تدابیر شدید قرار گرفته و اسکنرهای بدن نما به سرعت در فرودگاههای این کشور نصب شد.

وزیر کشور انگلیس با بیان اینکه وضعیت امنیتی در انگلیس به "سطح 2" رسیده است افزود: این وضعیت به این معنا است که تهدیدهای تروریستی بسیار جدی و امکان پذیر است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد که تا کنون هیچ مدرکی درباره محتمل بودن یک حمله تروریستی قریب الوقوع به دست نیامده، اما لندن آماده جلوگیری از این اتفاق خواهد بود.

هفته گذشته نیز "گوردون براون" نخست وزیر این کشور از احتمال وقوع حملات تروریستی جدید توسط شبکه القاعده و لزوم مقابله با این حملات خبر داده بود.

خاطرنشان می شود که دو کنفرانس بین المللی بررسی اوضاع افغانستان و تحولات اخیر یمن از روز بیست و هشتم ماه جاری در شهر لندن و با حضور مقامهای غربی و همسایگان این کشورها برگزار خواهد شد.