خدمات دولت در مناطق محروم استان قزوین قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، عباسعلی درافشانی عصر شنبه در جلسه کارگروه تحول اداری و بهره وری فناوری اطلاعات استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: نگاه دولت به مناطق محروم بسترهای لازم برای توجه بیشتر به این مناطق و گسترش خدمت رسانی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به وضعیت پیشخوان های دولت و برنامه های توسعه ای دفاتر ICT روستایی در استان قزوین اظهار داشت: بستر های لازم برای ارائه خدمات دولتی از طریق این دفاتر در مناطق روستایی هم فراهم شده است.

این مسئول، با تاکید بر اهتمام هر چه بیشتر دستگاه های دولتی به منظور ارائه خدمات به مناطق روستایی از این طریق تصریح کرد: برای تحقق این امر باید نقاط ضعف اجرای این سیستم را شناسایی و با دریافت نظر مدیران دستگاه های اجرایی در جهت رفع آن حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه این گونه خدمات رسانی به مردم نیازمند آگاه سازی گروههای مختلف جامعه و مجموعه مدیریتی دستگاه های اجرایی است، تصریح کرد: با تحقق این امر میزان مراجعات مردم به دوایر دولتی تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری قزوین در ادامه به چگونگی پاسخگویی دستگاه های اجرایی به شکایات مردم و ارزیابی عملکرد آنها اشاره کرد و گفت: پاسخگویی به شکایات مردمی توسط دستگاه ها باید در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد.

وی اضافه کرد: سازو کار ارزیابی عملکرد دستگاه ها باید به صورت تخصصی صورت گیرد و در پاسخ به مراجعه کنندگان باید به گونه ای عمل کنیم تا مراجعان قانع شوند.

درافشانی با بیان اینکه دولت های نهم و دهم نسبت به دولت های قبلی، بیشتر به مردم نزدیک هستند گفت: به همین میزان هم باید نحوه پاسخ گویی به مردم و رسیدگی به درخواست و نیازهایشان با جدیت بیشتر و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

در ادامه این جلسه مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی، مدیرکل دفتر امور شهری، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و مدیرکل برنامه و بودجه استانداری قزوین در خصوص چگونگی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و همچنین توسعه پیشخوان های ‌ICT روستایی مطالبی بیان کردند.