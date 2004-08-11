تا 15 شهريور ماه 20 هزار مسافربر شخصي پلاك تاكسي موقت دريافت مي كنند

به گزارش خبگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران سيد جمال هاشمي عرب با بيان اين مطلب گفت : با توجه به اينكه زمان چنداني تا پايان مهلت تعيين شده باقي نمانده است اما روند مراجعه صاحبان مسافربرهاي شخصي به سازمان تاكسيراني هر روز نسبت به روز گذشته از شتاب بيشتري برخوردار مي شود .

وي افزود : با توجه به تاكيدات و حمايتهاي فرمانده انتظامي تهران بزرگ در رابطه با ساماندهي مسافربرهاي شخصي ، سازمان تاكسيراني تلاش مي كند تا همزمان با رسيدگي به وضعيت تاكسيمترهاي تاكسي هاي شهر تهران به منظور محاسبه عادلانه نرخ كرايه ها ، ساماندهي مسافربرهاي شخصي را نيز به عنوان يكي از اولويتهاي مهم اين سازمان در رابطه با ايمني بيشتر در حمل و نقل شهري به كار گرفته و در مهلت تعيين شده براي تمام مسافربرهاي شخصي كه در تاكسيراني نام نويسي كرده اند ، مجوز كار قانوني صادر كند .

هاشمي عرب در ادامه تصريح كرد : روزانه به درخواست اخذ مجوز بيش از 150 مسافربر شخصي رسيدگي مي شود و با توجه به سرعت ، دقت عمل و فعاليت شبانه روزي كه در اين زمينه در حال انجام است ، اميداريم تا پايان مهلت تعيين شده براي تمام ثبت نام كنندگان ، مجوز كار صادر كنيم .