طرح آرمانی تولید گندم در خوزستان آغاز شد

سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این طرح در قالب 253 واحد زراعی آبی و دیم استان به منظور افزایش کیفیت و کمیت محصول و خودکفایی کشور اجرا می شود.



موسوی ادامه داد: در این طرح بیش از 300 نفر از کارشناسان و ناظران کشاورزی توصیه های تحقیقاتی و دانش بومی خود را در همه مراحل کاشت، داشت و برداشت در اختیار کشاورزان قرار می دهند.



وی تصریح کرد: توزیع بذر اصلاح شده و مرغوب، اجرای آزمایش خاک و تامین ادوات و ماشین آلات کشاورزی از دیگر خدمات ارائه شده به کشاورزان دراین طرح است.

موسوی افزود: برای اجرای این طرح امسال بیش از 14 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.



طرح آرمانی تولید گندم دومین سال متوالی است که در خوزستان اجرا می شود، این طرح سال گذشته در 30 هزار هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان اجرا شد.



در فصل کشت زمستانه 750 هزار هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان زیر کشت گندم رفته است.