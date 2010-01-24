نیروی جدید در آموزش و پرورش استخدام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی در حاشیه گردهمایی فرهنگیان فرهیخته که شنبه شب در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شد در پاسخ به این سئوال که چه تدبیری برای جایگزینی 24 هزار معلم شرکتی که امسال در آموزش و پرورش مشغول به تدریس هستند در سال تحصیلی آینده دارید، افزود: سه پیشنهاد برای رفع کمبود این تعداد نیرو در مدارس داریم که اجرایی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تابستان امسال از طریق مجلس موظف شدیم نیروهای حق التدریس را طی پنج سال استخدام کنیم که آنها جایگزین معلمان شرکتی خواهند شد و در اثر تغییر وضعیت، 12 ساعت تدریس آنها به 24 ساعت تبدیل می شود ضمن اینکه 12 ساعت نیز می توانند اضافه کاری داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: ما با این معلمان قرارداد نداشته و تعهدی نسبت به استخدامشان نداریم اما آنها هم می توانند در آزمونهایی که برگزار می کنیم، شرکت کنند و از طریق آزمون وارد آموزش و پرورش شوند.

حاجی بابایی راه حل دیگر جبران کمبود 24 هزار نیرو در آموزش و پرورش را اضافه کاری سایر فرهنگیان عنوان کرد و گفت: همچنین طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد، فرهنگیان بازنشسته می توانند 8 ساعت تدریس در طول هفته داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: عده ای عنوان می کنند که چرا از نیروهای جوان به جای بازنشسته ها استفاده نمی کنید و دوباره همان نیروها را برای تدریس به کار می گیرد، باید گفت که آموزش و پرورش توان استخدام تمام نیروهای مورد نیاز خود را ندارد چرا که قانون از این موضوع جلوگیری می کند و از طرفی نمی توانیم کلاسهای خود را خالی از معلم بگذاریم ناگزیر باید از نیروهای شرکتی که آن هم ممنوع است استفاده کنیم و یا همکاران فرهنگی خود را به کار گیریم.

وجود 3 میلیون دانش آموز ترک تحصیلی دروغ است

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سئوال دیگری که آیا وجود 3 میلیون دانش آموز که ترک تحصیل کرده اند را می پذیرید، گفت: این خبر دروغ است و تکذیب می کنیم و کسی که این را می گوید عدد و رقم را نمی شناسد.

حاجی بابایی درباره نهایی شدن امتحانات پیش دانشگاهی نیز افزود: هم اکنون درصدد برگزاری امتحانات پیش دانشگاهی به شکل نهایی هستیم چرا که باید تا سال 91 یا 92 دروسی را در سه پایه اول تا سوم متوسطه نهایی کنیم تا دانش آموزان براساس معدل آنها وارد دانشگاه شوند.

حجم کتابهای درسی کم می شوند

وی با بیان اینکه تغییر محتوای نظام آموزشی بلند مدت است، اظهار کرد: تغییر محتوا را از یک جا کلید می زنیم و در شورای عالی آموزش و پرورش و انقلاب فرهنگی در حال بررسی آن هستیم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: باید کتابهای درسی را بررسی کنند و متن آن را باید به شکلی جلو ببرند که حجم آن کم شود و حفظ و تعلیم و تربیت سنتی کنار رود و دانش آموز اهل تفکر و تعقل شود. حالا ممکن است تغییر کتابهای درسی 10 تا 15 سال دیگر شروع شود.

آموزش و پرورش تصدی گر اموری است که وظیفه آن را ندارد

حاجی بابایی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص عدم پرداخت سرانه برخی از مدارس گفت: یک مقداری از آن به اعتبارات بر می گردد و مقداری هم به مدیریت که ما باید به شکلی حرکت کنیم که سرانه مدارس را به موقع در اختیارشان قرار دهیم.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش کارها و تصدی گریهایی دارد که وظیفه آن نیست، اظهار کرد: قسمت عمده اعتبارات آموزش و پرورش صرف این موارد می شود و اگر آموزش و پرورش را به سه دوره آموزش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و تربیت معلم تقسیم کنیم و تنها به آنها بپردازیم این مشکلات حل می شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدرسه کانون فرهنگی توسعه محله است گفت: باید خیلی از اعتبارات حاشیه ای را در اختیار مدیران مدارس قرار دهیم و نه مسئولان بالا دستی چرا که اگر مدرسه هزینه کند تاثیر بیشتری خواهد داشت.