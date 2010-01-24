ضعف تجهیزات انگلیسی کشف بمب عامل اصلی انفجارهای عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندپندنت، شکست این دستگاه ها و تجهیزات کشف بمب و مواد منفجره که از سوی انگلیس به عراق فروخته شده است، بسیاری از مردم عراق را در پی انفجارهای خونین به کام مرگ کشانده است.

این در حالیست شرکت های انگلیسی در نتیجه فروش این تجهیزات ضعیف میلیون ها پوند به جیب زده اند.

از سوی دیگر، منابع آگاه اخیرا از بازداشت مدیرعامل این شرکت انگلیسی توسط مقامات لندن خبر دادند. بر این اساس، مقامات دولت انگلیس تصمیم گرفته اند از صادرات بیشتر محصولات تولید شده توسط این شرکت انگلیسی به عراق جلوگیری به عمل آورند.

بنابر این گزارش، مدیرعامل شرکت "ای تی اس سی" (ATSC) انگلیس (که در زمینه ساخت تجهیزات کشف بمب و مواد منفجره فعالیت می کند) با توجه به شکایت های متعدد صورت گرفته از سوی دولت عراق در زمینه عدم کارایی این تجهیزات، روز گذشته (جمعه) دستگیر شده است.

سخنگوی پلیس انگلیس در این باره اظهار داشت: "جیم مک کورمک" 53 ساله که از طریق فروش این تجهیزات 85 میلیون دلار درآمد داشته است، روز گذشته در منطقه "سامرست" دستگیر شد.

یک منبع امنیتی نیز در این باره افزود: دستگاه های کشف مواد منفجره فروخته شده به عراق از سوی این شرکت، که شباهت هایی با عروسک دارد، هر کدام قیمتی معادل یک خودروی گران قیمت دارند و در برخی موارد ارزش هر یک از آن ها به 60 هزار دلار می رسد.