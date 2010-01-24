همایش دختران فجرآفرین انقلاب در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، یک استاد حوزه و دانشگاه شنبه شب در این مراسم گفت: ماه بهمن در تاریخ انقلاب اسلامی زائیده حوادث زیادی بوده که پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در صدر آن قرار دارد.

خانم کمایی افزود: در به ثمر رسیدن این انقلاب جوانان زیادی جان خود را نثار امام و انقلاب کردند و در مقابل ارزش های ولایی به دست آمد.

وی با استثنایی خواندن انقلاب اسلامی ایران در تاریخ جهانی که دشمنان را نیز به حیرت درآورده است، تصریح کرد: دشمنان قسم خورده انقلاب نیز ساکت نبودند و شروع به انواع توطئه ها از قبیل جنگ هشت ساله، ترور شخصیت ها و محاصره اقتصادی کردند.

وی اضافه کرد: در حماسه ششم بهمن 60 آمل جوانان غیرتمند این شهرستان در کنار سایر افراد از شهر خود در برابر منافقان دفاع جانانه ای کردند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه در سال های پس از پیروزی انقلاب تاکنون دشمن در صحنه نظامی در توطئه های خود علیه ایران هیچگاه پیروز نشده، اضافه کرد: دشمن اکنون در جنگ نرم در عرصه فرهنگی وارد شده و توطئه های زیادی را در این بخش طرح ریزی کرده است.

کمایی با هشدار و توصیه به جوانان مبنی بر اینکه نباید ترفند گول های دشمنان را بخورند، خاطرنشان کرد: دشمن به فکر حیله های بعدی است و اگر جوانان به مسائل فرهنگی آشنا نباشند خدای ناکرده دشمن پیروز خواهد شد.

وی به نقش زنان در طول شکل گیری انقلاب اسلامی و پس از آن اشاره و اضافه کرد: در حادثه بزرگ و خونین 17 شهریور 600 زن به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و در زمان جنگ زنان توانستند دوشادوش رزمندگان اسلام در امدادرسانی حضور فعالی داشته باشند.

وی افزود: امروز وظیفه داریم تا از خون شهدای زن به خصوص دانش آموز شهیده سید طاهره هاشمی در سنگر تعلیم و تربیت مواظبت کنیم.