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۴ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۱۶

تصویربرداری مجموعه "ستاره‌های سربی" به نیمه رسید

تصویربرداری مجموعه "ستاره‌های سربی" به نیمه رسید

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "ستاره‌های سربی" به کارگردانی محمدرضا آهنج به نیمه رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه به تهیه‌کنندگی اعظم تندرو در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو و با مضمون اجتماعی و مواد مخدر دیروز 21 آذرماه  در خانه‌ای واقع در خیابان قیطریه کلید خورد و تصویربرداری به نیمه رسیده است.

"ستاره‌های سربی" روایت غزاله دختر جوانی است که درگیر فروش مواد مخدر شده و مورد سوء استفاده تهمینه قرار گرفته است. وی به وسوسه رسیدن به پول درگیر ماجراهای ناخواسته‌ای می شود و ... .

در این مجموعه نسرین مقانلو، رضا توکلی، چکامه چمن ماه، محسن افشانی، افشین سنگ چاپ، رحیم نوروزی و ... بازی می‌کنند و دیگر عوامل آن عبارتند از نویسنده: هومان فاضل، مدیر تصویربرداری: مرتضی غفوری، صدابردار: محمد شیوندی، طراح صحنه و لباس: محسن نوروزی، طراح گریم: زهره سیه‌پوش و مدیرتولید: وحید سیفی.

 

کد مطلب 1022598

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