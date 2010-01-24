به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه به تهیه‌کنندگی اعظم تندرو در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو و با مضمون اجتماعی و مواد مخدر دیروز 21 آذرماه در خانه‌ای واقع در خیابان قیطریه کلید خورد و تصویربرداری به نیمه رسیده است.

"ستاره‌های سربی" روایت غزاله دختر جوانی است که درگیر فروش مواد مخدر شده و مورد سوء استفاده تهمینه قرار گرفته است. وی به وسوسه رسیدن به پول درگیر ماجراهای ناخواسته‌ای می شود و ... .

در این مجموعه نسرین مقانلو، رضا توکلی، چکامه چمن ماه، محسن افشانی، افشین سنگ چاپ، رحیم نوروزی و ... بازی می‌کنند و دیگر عوامل آن عبارتند از نویسنده: هومان فاضل، مدیر تصویربرداری: مرتضی غفوری، صدابردار: محمد شیوندی، طراح صحنه و لباس: محسن نوروزی، طراح گریم: زهره سیه‌پوش و مدیرتولید: وحید سیفی.



