فلسفه مادر و مدیر همه علوم است

دکتر سید یحیی یثربی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه علوم انسانی بسیار گسترده هستند عالمان یک علم انسانی به علوم دیگر نیازمند هستند شما به کدامیک از علوم انسانی دیگر در رشته خود بیشتر نیاز دارید گفت: ما در رشته خودمان نه تنها به علوم انسانی بلکه به تمام علوم اعم از علوم تجربی و علوم انسانی احتیاج داریم و این احتیاج دو طرفه است یعنی ما هم از اینها کمک می‎گیریم و هم به آنها کمک می‎کنیم . فلسفه با علوم تجربی ساخته می‏شود ولی برای علوم تجربی هم خط می‏دهد و برایش سؤال طرح می‏کند.

وی افزود: در علوم انسانی هم بخشی از علوم انسانی زیر ساخت تفکر است. برای مثال فلسفه بدون یک منطق درست یا معرفت شناسی درست امکان ندارد به نتیجه درست برسد. بعد از آن هم اگر ما بخواهیم در سیاست سخنی داشته باشیم باید سیاست را بشناسیم. در اخلاق اگر حرفی داشته باشیم باید اخلاق را بشناسیم. فلسفه مادر و مدیر علوم است هم به پیدایش علم کمک کرده و پیشگام است و هم علم را مدیریت می‎کند . البته اگر فلسفه‏ی درست باشد نه فلسفه انتزاعی و جامد.

یثربی در مورد اینکه در جهانی که به میان رشته‏ای بودن معروف است شما چگونه با مسئله تخصص کنار می‏آیید و چگونه سعی می‏کنید متخصص رشته خود باشید نیز اظهار داشت: اصلاً فلسفه از اول میان رشته‏ای بوده است. فلسفه ترکیبی از یافته‏های فیزیک، شیمی، ستاره شناسی، جامعه شناسی و انسانشناسی است.

این محقق حوزه فلسفه و عرفان اسلامی در مورد اینکه متخصصان علوم انسانی تاچه اندازه باید از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند نیز گفت: رشته داریم تا رشته، برای مثال فلسفه شاید خیلی به علوم تجربی وابسته باشد. انسانشناسی ما خیلی به علوم تجربی وابسته است، استدلالهای ابن سینا بر وجود نفس همه پا در علوم تجربی دارند بنابراین ما باید علوم تجربی خوبی داشته باشیم یعنی این بدن را خوب بشناسیم تا ببینیم آیا این بدن خود به خود می‏تواند حرکت بکند یا احتیاج به نفس دارد، تا ما این بدن را خوب نشناسیم نمی‏توانیم حکم کنیم که این بدن نمی‏تواند حرکت کند یا نه، مگر اینکه نفسی داشته باشد. بنابراین این وابستگی همیشه است.



