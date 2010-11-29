فلسفه مادر و مدیر همه علوم است

دکتر سید یحیی یثربی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه علوم انسانی بسیار گسترده هستند عالمان یک علم انسانی به علوم دیگر نیازمند هستند شما به کدامیک از علوم انسانی دیگر در رشته خود بیشتر نیاز دارید گفت: ما در رشته خودمان نه تنها به علوم انسانی بلکه به تمام علوم اعم از علوم تجربی و علوم انسانی احتیاج داریم و این احتیاج دو طرفه است یعنی ما هم از اینها کمک میگیریم و هم به آنها کمک میکنیم . فلسفه با علوم تجربی ساخته میشود ولی برای علوم تجربی هم خط میدهد و برایش سؤال طرح میکند.
وی افزود: در علوم انسانی هم بخشی از علوم انسانی زیر ساخت تفکر است. برای مثال فلسفه بدون یک منطق درست یا معرفت شناسی درست امکان ندارد به نتیجه درست برسد. بعد از آن هم اگر ما بخواهیم در سیاست سخنی داشته باشیم باید سیاست را بشناسیم. در اخلاق اگر حرفی داشته باشیم باید اخلاق را بشناسیم. فلسفه مادر و مدیر علوم است هم به پیدایش علم کمک کرده و پیشگام است و هم علم را مدیریت میکند . البته اگر فلسفهی درست باشد نه فلسفه انتزاعی و جامد.
یثربی در مورد اینکه در جهانی که به میان رشتهای بودن معروف است شما چگونه با مسئله تخصص کنار میآیید و چگونه سعی میکنید متخصص رشته خود باشید نیز اظهار داشت: اصلاً فلسفه از اول میان رشتهای بوده است. فلسفه ترکیبی از یافتههای فیزیک، شیمی، ستاره شناسی، جامعه شناسی و انسانشناسی است.
این محقق حوزه فلسفه و عرفان اسلامی در مورد اینکه متخصصان علوم انسانی تاچه اندازه باید از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند نیز گفت: رشته داریم تا رشته، برای مثال فلسفه شاید خیلی به علوم تجربی وابسته باشد. انسانشناسی ما خیلی به علوم تجربی وابسته است، استدلالهای ابن سینا بر وجود نفس همه پا در علوم تجربی دارند بنابراین ما باید علوم تجربی خوبی داشته باشیم یعنی این بدن را خوب بشناسیم تا ببینیم آیا این بدن خود به خود میتواند حرکت بکند یا احتیاج به نفس دارد، تا ما این بدن را خوب نشناسیم نمیتوانیم حکم کنیم که این بدن نمیتواند حرکت کند یا نه، مگر اینکه نفسی داشته باشد. بنابراین این وابستگی همیشه است.
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