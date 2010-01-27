80 درصد مشتریان نشریات زرد بانوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، این تحقیق که توسط گروه پژوهشهای اجتماعی مرکز مطالعات استراتژیک آریا بر روی حدود 24 نشریه موسوم به زرد شامل 14 روزنامه و 10 مجله صورت گرفته حاکی از آن است که 60 درصد زنان مشتری این نشریات زنان خانه دار هستند.

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ظهور و گسترش نشریات زرد در هر کشور نشان دهنده توانمندی فرهنگ و علوم فرهنگی هر جامعه در مقابله با آنها است.

وی در ادامه افزود: کارشناسان معتقدند ویژگیهای حرفه ای جرائد زرد، درشت نمایی حوادث کم اهمیت با ادبیات کم مایه و ضعیف، تاکید بر ابعاد هیجانی حوادث و ماجراها، نادیده گرفتن چراییها، سلب فکر و اندیشه از مخاطب و در نهایت مبتذل نویسی است.

یک آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: تیترهای این روزنامه ها نیز غالبا بیانگر رخدادهای منفی نظیر قتل، تجاوز، آدم ربایی، سوء استفاده و جملات آنها نیز شرح حال مسائل خصوصی هنرمندان و بازیگران است.

عکسهای روز جلد مجلات زرد غالبا عکس دختر بچه ای جذاب با چشمان آبی و صورت آرایش کرده و درون آنها نیز ماجراهای زناشویی، مسائل خصوصی، بزرگنمایی صحنه های قتل و تجاوز، فال بینی و چند صفحه نیز تستهای غیر علمی و غیر استاندارد و پرداختن به حواشی ورزشکاران و هنرمندان جامعه است.

کاهش میزان نشریات زرد نشان دهنده استحکام مبانی فرهنگی و مطبوعاتی بوده و باعث افزایش امنیت روانی می شود ابهری

این متخصص علوم رفتاری با اشاره به اینکه به نظر می رسد که نشریات زرد رسالتی جز ایجاد احساس ناامنی، تردید، ترس و بی اعتمادی ندارند گفت: 80 درصد مخاطبان نشریات زرد را زنان تشکیل می دهند که 60 درصد این گروه نیز خانه دار هستند و همچنین خواننده های این نشریات را نیزبا توجه به شمارگان ماهیانه تا 4 میلیون نفر می توان برآورد کرد.

ابهری اظهار داشت: اولین اثر مطالعه نشریات زرد احساس نا امنی روانی است و در مراحل بعدی نیز کاهش میزان اعتماد زنان به امنیت اجتماعی و ترس آنها از وقوع حوادث مشابه برای خود آنها را بدنبال دارد.

آسیب شناسان عنوان می کنند تقویت حس بدبینی و سوء زن در زنان، افزایش حس پرخاشجویی و انتقامجویی آنها و ایجاد تزلزل در روابط اجتماعی و بین فردی آنان عوارض اصلی مطالعه نشریات می باشد.

به گفته این محقق و استاد دانشگاه بسیاری از بانوان در مشاوره رفتاری، علت بد بینی به همسران خود را مطالعه اینگونه مجلات و روزنامه ها عنوان کرده آن هم در شرایطی که درسیاری از ناهنجاریها از شخصیتهای اینگونه نشریات الگو برداری کرده اند .

ابهری گفت: کاهش میزان اینگونه نشریات نشاندهنده استحکام مبانی فرهنگی و مطبوعاتی بوده و باعث افزایش امنیت روانی بویژه در بانوان خواهد بود.