ساخت حمام عمومی و سرویس بهداشتی در کرمان ضروری است

حمید گلزاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای عملکرد مطلوب در زمینه بهداشت عمومی در سطح شهر کرمان با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و حجم زیاد مسافرتهای نوروزی به استان کرمان طرح بسیج سلامت نوروزی از ابتدای ماه جاری در استان کرمان شروع شده و تا فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به لزوم گسترش زیرساختهای رفاهی و بهداشتی در این ایام گفت: طی سال گذشته یکی از مشکلات مسافران نوروزی عدم وجود تعداد مورد نیاز سرویسهای بهداشتی و حمام عمومی در سطح شهر کرمان بود که در سال جاری از هم اکنون باید تدابیر لازم برای حل این مشکل اندیشیده شود.

وی از مسئولان خواست در راستای گسترش زیر ساختهای بهداشتی شهر کرمان همکاری کنند.

مدیرگروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در راستای ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی در استان کرمان همکاری تمام ارگانهای دولتی ضروری است و در همین راستا 204 بازرس از دانشگاه علوم پزشکی بر فعالیت اماکن مختلفی که به مسافران خدمات رفاهی ارائه می دهند، نظارت دارند.

وی همچنین از فرمانداران شهرستانهای مختلف استان کرمان خواست با تشکیل شورای سلامت اقدامات لازم را از هم اکنون برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران انجام دهند.

