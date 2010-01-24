راه اندازی باشگاه تخصصی خبرنگاران، منتقدان و عکاسان تئاتر

مجید امرایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: در راستای فعالیت اطلاع‌ رسانی مدرن و به روز در حوزه تئاتر از ابتدای سال جاری سایت اطلاع رسانی و خبر مجموعه تئاتر شهر در آستانه چهلمین سال فعالیت مجموعه بدون هزینه‌های دولتی و با همکاری بخش خصوصی راه‌اندازی شد. در این سایت بخشی با عنوان باشگاه تماشاگران با هدف ساماندهی تماشاگران برای تماشای نمایشها راه‌اندازی شد که تا به امروز پنجهزار تماشاگر و عضو ثابت دارد.



وی افزود: در همین مسیر به زودی باشگاه منتقدان، خبرنگاران و عکاسان تئاتر هم فعال می‌کنیم. یکی از مهمترین اهداف راه‌اندازی این سه باشگاه ساماندهی و نگاه تخصصی به مقوله تئاتر و توجه به شعار "تئاتر برای همه" است. ما در راستای جمع‌آوری و احترام به نظرات عکاسان، منتقدان و خبرنگاران و تمرکززدایی از این حوزه‌ها این سه باشگاه‌ را راه‌اندازی می‌کنیم.



مدیر روابط عمومی تئاتر شهر خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از منتقد، عکاس و خبرنگار می‌کنیم منظور عزیزانی است که در این حوزه فعالیت جدی و تخصصی می‌کنند و در این خصوص نگاه‌های موردی و غیر تخصصی نداریم. نگاه ما به باشگاههای عکاسان، خبرنگاران و منتقدان نگاهی تخصصی است و منظورمان دانشجویان و فعالان این عرصه‌هاست.





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