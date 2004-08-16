دستور رئيس جمهوري به 2 وزير و 11 سند دولتي درباره لزوم انتقال نمايشگاه بين المللي تهران

قطعا پاسخ مجموعه دولت به اين سوال كه آيا انتقال نمايشگاه براي تامين حقوق مردم ضروري است مثبت است و از آن سو پاسخ مديريت شهري تهران نيز به اين سوال كه آيا برچيدن يك باره برنامه هاي تخصصي نمايشگاهي به مصلحت است منفي خواهد بود. چنانچه تا به حال ديداه ايم. اما چرا اين ضرورت و تاكيد پس از هفت سال هنوز در گام اول اول خود مانده است؟

نگاهي اجمالي به سابقه پرونده انتقال اين نمايشگاه ، نشان دهنده آن است كه ضرورت اين انتقال از حدود 7 سال پيش نيز جريان داشته وحتي بيش از آنكه شهرداري پيگير آن باشد ؛ دولت و حتي شخص رئيس محترم جمهوري بر آن تاكيد داشته اند.

در ذيل برخي از اين اسناد كه البته فاقد هرگونه طبقه بندي حفاظتي است - بدون هيچ اظهارنظري - صرفا جهت استحضار افكار عمومي انتشار مي يابد . تا به ما يادآوري كند كه همه درضرورت انتقال نمايشگاه براي تامين حقوق شهروندان اجماع نظر دارند وبه جاي بحث و جدل ودامن زدن به درگيريها و تكرار عهد شكني ها، بايد در اين زمينه وقت خود را به روي چگونه سريعترانجام شدن اين مهم صرف نمايند. بي ترديد هر نهاد و شخص مسوولي كه در اين زمينه به خاطر مصالح عالي نظام و منافع عمومي مردم گذشت كند و دست تعامل بر افرازد، شايسته احترام ملي خواهد بود.

1-متن كامل نامه پيشنهاد علي عبدالعلي زاده وزير مسكن وشهرسازي به شماره 16218/100 مورخ 25/8/76 به رئيس جمهورمحترم :





حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي خاتمي

مقام معظم رياست جمهوري اسلامي ايران



سلام عليكم

احتراما به استحضار ميرساند انتقال نمايشگاه بين المللي تهران از محل پر ازدحام فعلي به نقطه اي مناسب در اطراف شهر تهران كه موجب دسترسي آسان عامه مردم به آن گرديده و در عين حال فضاي كافي براي احداث و بهره برداري نمايشگاهي به همراه نيازهاي جنبي را دارا باشد، در دستور كار وزارت بازرگاني قرار گرفته است.

از طرف ديگر طي مدت زماني كه از پايه گذاري شهر جديد پرند در كنار محور قديم تهران- ساوه در اراضي واقع در جنوب غربي شهر رباط كريم و در همسايگي فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) توسط وزارت مسكن وشهرسازي مي گذرد، كليه تمهيدات لازم براي شكل گيري يك شهر مدرن در اين نقطه انديشيده شده است كه از جمله آنها مي توان تامين آب و برق، تاسيسات جمع آوري و تصفيه فاضلاب، احداث بخش صنعت و تامين دسترسي هاي لازم به مناطق مسكوني و صنعتي را نام برد، علاوه بر واقعيت فوق موقعيت منطقه به صورتي است كه امكان برقراري ارتباط سريع با تهران و ساير نقاط ايران و جهان از طريق وسايل مختلف ارتباطي وجود دارد بطوريكه اين امكان محل تلاقي انواع راههاي ارتباطي است وجود فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) به عنوان همسايه شرقي شهر جديد پرند، عبور راه آهن تهران- جنوب( براي سهولت رفت و آمد اهالي شهر از طريق راه آهن ايستگاه مخصوص پيش بيني شده است) عبور و تلاقي جاده قديم تهران- ساوه و اتوبان جديد الاحداث تهران- ساوه و نيز پيش بيني خط مترو كه در آينده فرودگاه را به تهران مرتبط خواهد كرد و همچنين پيش بيني احداث خط كمربندي خارجي تهران كه از منطقه اي نزديك همين محل خواهد گذشت و موجب ارتباط كليه شبكه هاي منتهي به تهران از غرب تا شرق به يكديگر گرديده و بخش اعظم ترافيك عبوري تهران به آن منتقل خواهد شد، موجب گرديده كه اين منطقه به لحاظ ارتباطي در موقعيت ممتاز و بي نظيري قرار گيرد.

در عين حال وجود اراضي وسيع فاقد قابليت كشاورزي و بلامعارض در بخش شرقي اراضي متعلق به شهر جديد پرند كه دسترسي به آنها از طريق پل هاي ارتباطي احداث شده بر روي اتوبان هاي تهران- ساوه و تهران- قم به آساني امكان پذير ميباشد. محل پيشنهادي را واجد شرايط ممتازي براي پذيرش نمايشگاه بين المللي مي نمايد.

بديهي است در صورتيكه پيشنهاد ارائه شده مورد توجه و عنايت مقام معظم رياست جمهوري قرار گيرد. وزارت مسكن و شهرسازي به لحاظ حضور دائم در ارتباط با تكميل شهر جديد پرند و تجهيز امكانات فراوان در اين نقطه همكاري صميمانه با دست اندركاران خواهد داشت.

لذا تقاضا دارد در صورت تاييد مراتب را به وزارت بازرگاني و ساير مراجع ذيصلاح جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرمايند.

علي عبدالعلي زاده

رونوشت

جناب آقاي دكتر حبيبي معاون اول محترم رياست جمهوري جهت استحضار

جناب آقاي دكتر نجفي رياست محترم سازمان برنامه و بودجه جهت استحضار

جناب آقاي شريعتمداري وزير محترم بازرگاني جهت استحضار



2- پس از اين سيد محمد علي ابطحي رئيس دفتر رئيس جمهور در نامه اي به وزير بازرگاني براي اعلام پاسخ سيد محمدخاتمي به اين پيشنهاد مي آورد:



جناب آقاي شريعتمداري

وزير محترم بازرگاني



با سلام

نامه شماره 16218/100 مورخ 25/8/76 وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص جابجائي نمايشگاه بين المللي تهران كه تصوير آن به پيوست ارسال مي گردد، به استحضار رياست محترم جمهوري رسيد، پي نوشت فرمودند:



" جناب آقاي شريعتمداري

پيشنهاد جالبي است خودتان با جناب آقاي عبدالعلي زاده هماهنگي و اقدام كنيد."

سيد محمدعلي ابطحي

رونوشت:

جناب آقاي مهندس عبدالعلي زاده

وزير مسكن و شهرسازي



3- در ادامه اين روند پس از ابلاغ نظر رئيس جمهور به وزير مسكن وشهرسازي، از سوي دفتر عبدالعلي زاده در نامه اي به تاريخ 11/9/76 خطاب به مهندس ميريان مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد و مهندس حبيب اللهيان معاون شهرسازي ومعماري نوشته شده:

جناب آقاي مهندس ميريان مديرعامل محترم شركت عمران شهرهاي جديد

جناب آقاي مهندس حبيب اللهيان معاون محترم شهرسازي ومعماري

سلام عليكم

رونوشت نامه شماره 11/70715 مورخ 29/8/1376 رئيس دفتر محترم رئيس جمهور در خصوص ابلاغ دستورمقام محترم رياست جمهوري در رابطه با جابجائي نمايشگاه بين المللي تهران( تصوير پيوست) به استحضار وزير مسكن و شهرسازي رسيد كه پي نوشت فرمودند:



"جناب آقاي مهندس ميريان

جناب آقاي مهندس حبيب اللهيان

جهت اطلاع و تهيه نقشه كاملي از منطقه و نمايش كاربريهاي پيش بيني شده."



4- پس از اين اسفنديار زبردست مديركل دفتر طرح كلانشهرها در نامه اي خطاب به دكتر توسلي مديرعامل مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران براي بررسي و مطالعه روي موضوع شهر جديد پرند براي انتقال نمايشگاه بين المللي تهران مي آورد:





جناب آقاي دكتر توسلي

مديرعامل محترم مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران

با سلام به پيوست نامه 17469/110 مورخ 11/9/76 دفتر محترم وزارتي و ضمائم آن در خصوص پيشنهاد جابجائي نمايشگاه بين المللي تهران به شهر جديد پرند ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرمايند موضوع از طريق طرح مجموعه شهري تهران بررسي و نتيجه به اين دفتر اعلام شود.

اسفنديار زبردست

مديركل دفتر طرح كلانشهرها



5- در ادامه اين نامه نگاريها براي جابجايي مكان نمايشگاه از خيابان سئول احمد حاج سيد جوادي مديرعامل شركت امكو ايران كه عهده دار انجام مطالعات شهر جديد پرند مي باشد در نامه اي به خسرو تاج معاون وزير بازرگاني آورده است:



جناب آقاي خسرو تاج

معاونت محترم وزير بازرگاني و رئيس مركز توسعه صادرات ايران



سلام عليكم

احتراما: پيرو جلسه مورخ 25/1/77 مبني بر انتقال نمايشگاه بين المللي به محدوده شهر جديد پرند و با توجه به مذاكرات حضوري، بدينوسيله مهندسين مشاور امكو ايران كه عهده دار انجام مطالعات شهر جديد پرند مي باشند به منظور انجام مطالعات وتعيين مكان دقيق استقرار نمايشگاه بين المللي حضورتان معرفي مي گردند.

سيد احمد حاج سيد جوادي

مدير عامل

6- در اين راستا برخي از مسئولين امر از جمله رئيس مركزتوسعه صادرات ايران ، مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد، فرمانداري شهرستان رباط كريم، مديرعامل شهرجديد پرند، معاون اداري مالي مركز توسعه صادرات ايران، عضو هيات مديره شهر جديد پرند، رئيس هيات مديره شركت عمران شهرهاي جديد پس از بازديد از منطقه مورد نظر براي انتقال نمايشگاه توافقنامه اي را در تاريخ 25/1/1377 امضاء ميكنند كه بدين شرح است:



نظر به پيشنهاد وزير محترم مسكن وشهرسازي و دستور رياست محترم جمهوري در خصوص انتخاب مكان نمايشگاه بين المللي در محدوده شهر جديد پرند، بدين منظور درتاريخ 25/1/77 از اراضي اين شهر باتفاق امضاء كنندگان بالا بازديد بعمل آمد كه با توجه به نزديكي اين اراضي به فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) و وجود خطوط مراسلاتي از جمله اتوبان تهران به ساوه و خط آهن و مترو و نيز امكان تامين آب و برق و تامين فضاي كافي و موقعيت جغرافيايي مناسب نسبت به تهران بزرگ و موارد ديگر از امتيازاتي كه در خصوص ايجاد نمايشگاه بين المللي دارد، موافقت گرديد به ميزان سيصد هكتار زمين در اراضي شهروندان در محدوده تقريبي واقع در ضلع غربي آزادراه تهران، ساوه بعد از عوارضي و قبل از جاده اختصاصي بفرودگاه امام(ره) ( بشرح كروكي ضميمه) اختصاص داده شود، تا در مرحله مطالعات و بررسي هاي محلي وتفصيلي تصميمات قطعي گرفته شود، بديهي است نتيجه مطالعات و بررسي هاي قطعي تا شش ما آينده به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام خواهدشد.





7- همچنين در اين راستا سيدمحمود ميريان رئيس هيات مديره ومديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد در نامه اي به مهندس مظاهري معاونت امور توليدي سازمان برنامه و بودجه نوشته است:







جناب آقاي مهندس مظاهري

معاونت محترم امور توليدي سازمان برنامه و بودجه

همانطور كه مستحضريد انتقال نمايشگاه بين المللي از محل پر ازدحام فعلي به منطقه اي كه تمامي شرايط را حائز باشد در دستور كار وزارت بازرگاني قرار گرفته است. از طرفي طي مدت زماني كه شهر جديد پرند در كنار محور قديم تهران-ساوه در جنوب غربي شهر رباط كريم و در همسايگي فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) پايه گذاري گرديده كليه تمهيدات لازم براي يك شهر مدرن از جمله آب، برق، تاسيسات جمع آوري و تصفيه فاضلاب، احداث بخش صنعت و تامين دسترسيهاي لازم به مناطق مسكوني و صنعتي و... انديشيده شده و از طرف ديگر موقعيت منطقه بصورتي است كه امكان برقراري ارتباط سريع با تهران ونقاط ايران وجهان از طريق وسائل مختلف ارتباطي وجود دارد بطوريكه اين مكان محل تلاقي انواع راههاي ارتباطي است. و وجود فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) بعنوان همسايه شرقي شهر جديد پرند، عبور خط راه آهن ايستگاه مخصوص پيش بيني شده است، عبور و تلاقي جاده قديم تهران- ساوه و اتوبان جديدالاحداث تهران- ساوه و نيز پيش بيني خط مترو كه در آينده فرودگاه را به تهران مرتبط خواهد كرد وهمچنين پيش بيني احداث خط كمربندي خارجي تهران كه در منطقه اي نزديك همين محل خواهد گذشت و موجب ارتباط كليه شبكه هاي منتهي به تهران از غرب تا شرق به يكديگر گرديده و بخش اعظم ترافيك عبوري تهران به آن منتقل خواهد شد و در عين حال وجود اراضي وسيع فاقد قابليت كشاورزي و بلامعارض در بخش شرقي اراضي متعلق به شهر جديد پرند كه دسترسي به آنها از طريق پلهاي ارتباطي احداث شده بر روي اتوبانهاي تهران- ساوه و تهران- قم به آساني امكان پذير مي باشد. محل پيشنهادي را واجد شرايط ممتاز نموده كه موضوع طي نامه اي در تاريخ 25/8/76 از طرف وزير محترم مسكن وشهرسازي به مقام محترم رياست جمهوري منعكس گرديد كه مورد علاقه ايشان قرار گرفت و مراتب را جهت هماهنگي به وزير محترم بازرگاني ارجاع نمودند كه در پي بازديد مسئولين در وزارتخانه طي صورتجلسه اي انتقال نمايشگاه بين المللي به شهر جديد پرند مورد توافق قرارگرفته است. با عنايت به مراتب فوق و در پاسخ به نامه شماره 4869-81 مورخ 27/12/76 در خصوص اظهار نظر معاونت بهره برداري امور مشتركين سازمان منطقه اي آنگونه كه مشهود است ... موضوع مطروحه درنامه شماره 411/7711/128 مورخ 4/12/76 در خصوص وضعيت هيدروژئولوژيكي منطقه پرند علاوه بر اينكه بدون در نظر گرفتن توافقهاي بعمل آمده با سازمان آب منطقه اي مي باشد. از كارشناسي قابل قبول نيز برخوردار نبوده و محل تامين آب اشتباها شهر جديد پرند اعلام گرديده كه بديهي است اينگونه اظهارات شبهه انگيز كه بدون مطالعه كافي و در نظر گرفتن سوابق امر بيان مي گردد تبعات غيرقابل جبراني را بهمراه خواهد داشت چه آنكه در توافق بعمل آمده (ضميمه) شركت آب منطقه اي تهران متعهد گرديده است كه مقدار 225 ليتر آب در ثانيه در مبداء اسلامشهر تحويل شركت عمران شهر جديد پرند نمايد تا با هزينه خرد به محل مصرف ( شهر جديد پرند) انتقال يابد و برهمين اساس شركت پرند با صرف هزينه گزافي مبادرت به احداث خط لوله 550 ميليمتري بطول 28 كيلومتر و منبع ذخيره به ظرفيت 40000 متر مكعب و منبع توزيع به ظرفيت 2000 مترمكعب با تلمبه خانه و خريد تجهيزات نموده كه تاكنون 25 كيلومتر از خط لوله و همچنين منبع ذخيره و توزيع باتمام رسيده و حداكثر تا شهريور ماه سالجاري آماده بهره برداري مي گردد. مضافا شركت آب منطقه اي تهران حدود 8 ماه پس از توافق پيش ... طي نامه شماره 547/7710 مورخ 20/12/74 (تحرير پيوست9 اعلام داشته كه كار حفر و تجهيز چاهها و خط اصلي انتقال و پيش بيني انشعاب لازم در انتهاي شبكه ( منظور مبداء اسلامشهر براي تحويل شهر جديد پرند) پايان يافته است.لذا تصديق مي فرمائيد كه موضوع اعلام شده از سوي معاونت بهره برداري امور مشتركين نه تنها مغاير با توافق نامه فيمابين بلكه مغاير با اعلام آمادگي شركت آب منطقه اي جهت تحويل آب مي باشد و استفاده از چاه در پرند موضوعيت نداشته و هيچگونه مشكلي براي تامين آب نمايشگاه بين المللي نمي باشد.

سيدمحمود ميريان

رئيس هيات مديره ومديرعامل



رونوشت :

مقام عالي وزارت جهت استحضار

وزير محترم بازرگاني جناب آقاي شريعتمداري جهت استحضار

معاون محترم وزارت بازرگاني جناب آقاي خسروتاج

شركت عمران شهر جديد پرند جهت اطلاع ودستور پيگيري لازم

شركت عمران شهرهاي جديد



8- در ادامه نامه اي نيز از سوي حسين قاسمي مشاور وزير و قائم مقام شركت عمران شهرهاي جديد به مهندس مظاهري معاونت امور توليدي سازمان برنامه و بودجه به منظور توجه به فاكتورهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي براي احداث و ايجاد فضايي مناسب براي نمايشگاه بين المللي تهران نوشته مي شود كه بدين شرح است:



جناب آقاي مهندس مظاهري

معاونت محترم امور توليدي سازمان برنامه و بودجه



سلام عليكم

احتراما بازگشت به نامه شماره 1649 مورخ 18/3/77 مديرعامل محترم شركت شهرهاي جديد وزارت مسكن شهرسازي با عنوان جنابعالي به اطلاع مي رساند همانطور كه مسبوقيد محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي ايران تابع يكسري مسائل و فاكتورهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ميباشد كه عدم توجه به آن در احداث و ايجاد مكان مذكور مي تواند مشكلاتي را فراروي آيندگان قرار دهد.

از آنجائيكه توجه به مسائلي از قبيل آب، برق، خاك، زمين مورد نياز و همچنين موقعيتهاي جغرافيايي و زيست محيطي و توجه به جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي از قبيل توسعه شهرها و رشد جمعيت وحمل ونقل عمومي و دسترسي به مكان نمايشگاهها و همچنين وجود يا عدم وجود كارخانجات توليدي در مجاورت آن و غيره مي تواند محل دائمي نمايشگاههاي ايران را تحت الاشعاع خود قرار دهد و از آنجائيكه موارد فوق الاشعاره حساسيت انتخاب مكان جديد را بالا برده، لزوم توجه به نقطه نظرات كارشناسان بويژه جنابعالي را ايجاب نموده است. و از سوي ديگر سياست مركز توسعه صادرات ايران همواره آن بوده كه با در نظر گرفتن جميع جهات از جمله سياستهاي كلان اقتصادي و صادراتي كشور كه دربرگيرنده اصول استراتژيك صادرات غيرنفتي و برنامه ريزي درازمدت كه حداقل پنجاه سال آينده را در برگرفته باشد اقدام به انتخاب و ايجاد مكان مناسبي جهت عرضه كالاها و خدمات فني، مهندسي صادراتي كشور بنمايد. عليهذا از آنجائيكه علاوه بر اراضي مورد نظر در محدوده شهر جديد پرند مكانهاي ديگري كه حائز اهميت بوده و داراي موقعيتهاي ممتازي مي باشد مورد مطالعه و بررسي و بازديد كارشناسان و مديران مركز قرار گرفته كه با توجه به حساسيت آن و موارد فوق الاشاره بالا نتايج حاصله جهت اتخاذ تصميم بهينه و مطلوب تحت بررسي كارشناسانه بوده كه تاكنون تصميم خاصي اتخاذ نگرديده است.

بديهي است پس از بررسي تمامي جوانب امر مركز توسعه صادرات راسا نظر قطعي خود را در خصوص مكان مناسب جهت احداث و ايجاد مكان دائمي نمايشگاههاي ايران اعلام خواهد نمود.



حسين قاسمي

مشاور وزير و قائم مقام مركز

9- مهندس ميريان رئيس هيات مديره ومديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد در نامه اي به مهندس مظاهري معاونت امور توليديسازمان برنامه و بودجه در توجيه شرايط شهر جديد پرند كه براي انتقال نمايشگاه منحصر به فرد و ممتاز است نوشته است:







برادر گرامي جناب آقاي مهندس مظاهري

معاون محترم امور توليدي سازمان برنامه و بودجه



پيرو نامه شماره 1649 مورخ 18/2/77 و با توجه به نامه شماره 8323/1 مورخ 17/4/77 قائم مقام محترم مركز توسعه صادرات بعنوان جنابعالي معروض مي دارد اراضي پيشنهادي در شهر جديد پرند براي احداث نمايشگاه بين المللي بدلايل زير داراي موقعيت ممتاز و منحصر به فرد مي باشد.

1- از جهت دسترسي بلحاظ وجود فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) اتوبان تهران- ساوه وجاده قديم و تلاقي آنها در همين نقطه عبور راه آهن تهران- جنوب پيش بيني خط مترو براي فرودگاه پيش گفته و شهرجديد پرند، عبور خط كمربندي پيشنهادي خارجي تهران كه از نقطه اي واقع در غرب شهر كرج شروع گرديده . پس از عبور از منطقه مورد بحث به شبكه هاي خروجي شرقي متصل مي گردد. داراي موقعيت ..... كه امكان ارتباط سريع با هر نقطه شهر تهران، ساير نقاط ايران وجهان را ايجاد مي نمايد بطوريكه تصور نمي رود هيچ نقطه ديگري از اين جهت بتواند با اراضي پيشنهادي رقابت نمايد.

مضافا كه دسترسيهاي لازم به اراضي بلحاظ وجود شهر جديد پرند مورد بررسي قرار گرفته و نهايتا تامين گرديده است.

2- از جهت تامين تاسيسات زيربنايي نظر به اينكه شهر جديد پرند در منطقه در حال احداث بوده و مرحله اول آن تا سال 1390 با جمعيتي معادل 80000 نفر شكل خواهد گرفت. كليه تمهيدات لازم براي تامين نياز جمعيت مورد بحث انديشيده شده و بتدريج به مرحله اجرا گذاشته مي شود كه نمونه اي از آن كه موضوع آب مي باشد كه ضميمه نامه قبلي تقديم حضور گرديد.

لذا از جهت تامين تاسيسات زيربنايي نيز نمايشگاه بين المللي مي تواند از اصل انديشه و تلاش و هاله شركت عمران شهرهاي جديد بهره مند گردد.

در حاليكه اگر قرار باشد نمايشگاه در نقطه اي بكر و دست نخورده ( در صورت پيداشدن اراضي مناسب بصورت يكپارچه) استقرار يابد. تامين هريك از تاسيسات زيربنايي مورد بحث مي تواند موضوع چندين طرح و پروژه باشد كه مدتهاي مديدي طول خواهد كشيد تا به مرحله بهره برداري برسد در حاليكه هم اينك در شهر جديد پرند موضوع تامين و توزيع آب آشاميدني به مرحله نهايي خود نزديك مي شود، پست: برق 20/63 نيز در دست احداث بوده در آينده نزديك مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

براي جمع آوري و تصفيه فاضلاب طرحهاي اجرايي تهيه و در موارد بسيار به مرحله اجرا درآمده است و هكذا در خصوص ساير تاسيسات زيربنايي.

3- غيركشاورزي بودن اراضي پيشنهادي بلامعارض بودن آنها و همچنين موقعيت ممتاز اراضي پيشنهادي براي احداث نمايشگاه در منطقه بلحاظ دسترسي سريع از پل احداثي بر روي اتوبان تهران- ساوه و پائين بودن نسبتي هزينه هاي آماده سازي زمين از ديگر امتيازات اين پيشنهاد است.

بطوريكه گمان نمي رود در هيچ نقطه ديگري بتوان در يك زمان قابل قبول زمين يكپارچه اي با امتيازات برشمرده فوق را يافت تمديق خواهيد فرمود كه اين عامل موجب صرفه جوئي قابل ملاحظه در وقت و انرژي دست اندركاران احداث نمايشگاه خواهد شد.

نامه قبلي مركز توسعه صادرات نيز تنها به موضوع امكان يا عدم امكان تامين آب اشاره داشت كه خود حاكي از آن بود كه ساير امتيازات اراضي پيشنهادي مورد توجه آن مركز قرار گرفته و تنها نگراني بابت تامين آب بوده كه پاسخ لازم در اين زمينه به همراه تصوير موافقت نامه تامين آب تقديم گرديد.

در نهايت به جرات ميتوان گفت بعيد است زمين ديگري مناسب تر از اراضي پيشنهادي در شهر جديد پرند براي احداث نمايشگاه بين المللي بتوان يافت كه از هر جهت مناسب اين امر بوده درعين حال فارغ از هر مشكلي باشد.

لذا پيشنهاد مي گردد مركز توسعه صادرات ضمن تماس مستقيم با شركت عمران شهر جديد پرند مقدمات تحقق موضوع را فراهم نمايند.



سيدمحمود ميريان

رئيس هيات مديره ومديرعامل



رونوشت:

مقام عالي وزارت جهت استحضار

وزير محترم بازرگاني جناب آقاي شريعتمداري جهت استحضار

قائم مقام محترم مركز توسعه صادرات جناب آقاي قاسمي جهت استحضار

شركت عمران شهر جديد پرند جهت اطلاع و پيگيري



10- وزير مسكن و شهرسازي همچنين در نامه اي به وزير بازرگاني موضوع انتقال نمايشگاه بين المللي تهران را به مكاني مناسب جهت جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از عوامل شهري را يادآور مي شود:



برادر گرامي جناب آقاي شريعتمداري

وزير محترم بازرگاني



سلام عليكم

برگزاري بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي تهران كه با استقبال كم نظير دست اندركاران در داخل و خارج كشور روبرو گرديد ضمن آنكه موفقيت بزرگي براي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود و جادارد حصول اين موفقيت را به حضور جنابعالي و ساير برادران دست اندركار تبريك عرض نمايم ولي مشكلات ناشي از يك عامل شهري را كه در زمان خود در مكاني مناسب شكل گرفته ولي بتدريج و بر اثر رشد و توسعه عوامل شهري و گسترش بيش از حد فعاليتهاي شهري در تهران به عاملي دست وپا گير و فلج كننده تبديل ميشود بخوبي نشان مي دهد لذا از فرصت استفاده كرده با توجه به مكاتبات و مذاكرات قبلي لزوم انتقال آن را از داخل بافت شهري تهران به نقطه اي مناسب يادآوري مي نمايد.

اگر تجربه اندوزي از واقعيات گذشته مدنظر قرارگيرد مكانيابي محل جديد نمايشگاه بين المللي مي بايست بصورتي انجام شود كه بارديگر مشكلات پيش آمده بعداز چند سال تكرار نشود و يا حداقل به زمانهاي خيلي دورتري موكل گردد و بعبارت بهتر با بررسي و مطالعه وضعيت موجود و احتمالات آينده، مكان نمايشگاه در نقطه اي تعيين گردد كه ضمن وجود عوامل مساعد براي راه اندازي آن در مدت زماني كوتاه، عواقب بعدي آن به حداقل كاهش داده شود كه از اين جهت مكان پيش بيني شده در جوار شهر جديد پرند واجد هر دو دسته عوامل مي باشد. از يك طرف موقعيت عالي اراضي پيشنهاد شده بعنوان محل تقاطع انواع راههاي ارتباطي هوائي، زميني و راه آهن مطرح است و همچنين تسهيلات فراهم آمده بلحاظ احداث شهر جديد پرند طي فعاليت ده ساله مجموعه وزارت مسكن و شهرسازي و از طرف ديگر عدم احتمال ايجاد ازدحام و فعاليتهاي بيش از حد ظرفيت طي سالهاي آينده. در عين حال صورتجلسه تنظيمي به تاريخ 25/1/77 بين مسئولين در وزاتخانه كه نسخه اي از آن ضميمه مي باشد نشان ميدهد كه مسئولين محترم وزارت بازرگاني نيز با انتقال نمايشگاه بين المللي به مكان مورد نظر موافقت داشته اند و تنها موضوع تامين آب مورد سوال قرار گرفته كه با مكاتبات انجام شده بعدي و نفس وجود قرارداد بين شركت عمران شهر جديد پرند و وزارت نيرو با موضوعيت تامين 225 ليتر آب از طرف وزارت نيرو براي شهر جديد پرند كه با توجه به مبالغ پرداخت شده و عمليات اجرائي انجام شده از سوي شركت مذكور و عنقريب موجب انتقال آب به محل شهر جديد پرند خواهد شد. نشان ميدهد كه اين نگراني موردي نخواهد داشت. لذا صدور دستور مقتضي جهت انتقال محل دائمي نمايشگاه به محل مذكور موجب تشكر خواهد بود.



علي عبدالعلي زاده



رونوشت: شركت عمران شهرهاي جديد جهت اطلاع و پيگيري







11- مهندس عبدالعلي زاده درنامه ديگري نيز به وزير بازرگاني گزارشي از نتايج بررسي ها و مطالعاتي كه روي سه محل پيشنهادي براي انتقال نمايشگاه بين المللي تهران انجام شده است را اعلام مي كند:



جناب آقاي شريعتمداري

وزير محترم بازرگاني



سلام عليكم

پيرو مذاكره و باعنايت به مكاتبات قبلي، به پيوست گزارش ارزيابي و مقايسه اي به محل پيشنهادي:



الف: اراضي اطراف حرم حضرت امام (ره)

ب: اراضي شهر جديد پرند

ج: اراضي آستانه حضرت عبدالعظيم حدفاصل اراضي حرم حضرت امام(ره) و نزديك و فرودگاه



براي استقرار نمايشگاه بين المللي ارسال ميگردد. بر مبناي اين ارزيابي اراضي پيرامون شهر جديد پرند به لحاظ 12 عامل بررسي شده ارجحيت قابل توجهي دارد. مضافا اينكه با توجه به سخنان حكيمانه اخير مقام معظم رهبري مبني بر اينكه:

بايستي ترتيبي داده شود كه اينها (شهرهاي جديد) واقعا مورد استقبال قرار بگيرد... يعني يك اراده مصمم و جدي لازم دارد كه وارد ميدان بشويد و مشكلات را برطرف كنيد."

اصولا نمايشگاه بين المللي در محور تهران- ساوه با توجه به استقرار صنايع با مقياس عملكرد ملي و فراملي و توجه طرحهاي كالبدي ملي و منطقه اي به اين مكان و دسترسيهاي مناسب ( هوائي- و زميني) كمك موثري به تحرك محور فوق و رونق هر چه بيشتر شهر جديد پرند خواهد بود.